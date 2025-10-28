kenyaDonald Trumprepülőgép-katasztrófaSzijjártó Péter

Tragikus repülőgép-szerencsétlenség, háború és párbeszéd

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, a rajta tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet, amelynek nyolc magyar halálos áldozata is van, köztük két gyermek. Szijjártó Péter Minszkből jelentkezve közölte, hogy miden segítséget megadnak az elhunytak hozzátartozóinak. A külügyminiszter a belorusz fővárosban arról is beszélt, mi vezethetne el a biztonságos és erős Európához. Donald Trump amerikai elnök eközben Japánban írt alá megállapodást. Mutatjuk a nap legfontosabb híreit!

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 23:59
A kenyai baleset helyszíne Fotó: MWAJABE OMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. Tragikus repülőgép-szerencsétlenség hazánkat is megrázta.

A tragikus repülőgép-szerencsétlenség Kenyában egész Magyarországot is megrázta
A tragikus repülőgép-szerencsétlenség Kenyában egész Magyarországot is megrázta
Fotó: AFP

A fedélzeten nyolc magyar, két német, és egy kenyai volt. Eddig úgy tudni, a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte, a magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, két kiskorú is van az áldozatok között.

A külgazdasági és külügyminiszter kedden Minszkben tárgyalt. A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Belarussziába, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás. Csak akkor tudjuk javítani a globális biztonság helyzetét, ha visszatérünk a diplomáciához, a párbeszédhez. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor igazán nagy baj lesz – figyelmeztetett.

Európa biztonsági kérdéseit az évek óta húzódó orosz–ukrán háború nagyban befolyásolja. Annak ellenére, hogy már a konfliktus kitörése után néhány héttel le lehetett volna zárni azt. Most újabb részletek láttak napvilágot arról, hogy milyen stratégia állt az akkori brit miniszterelnök 2022. áprilisi kijevi útja mögött, amelynek során gyakorlatilag megtorpedózta az orosz–ukrán háború lezárását célzó megállapodást. Boris Johnson és szövetségesei lépése azóta emberek százezreinek életébe került.

Továbbra is feszült a helyzet a Gázai-övezetben is, ahol kedden izraeli katonákra támadtak. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonnali válaszcsapást rendelt el. A Hamász palesztin iszlamista szervezet ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.

Donald Trump amerikai elnök mindeközben Japánban tárgyalt, ahol kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Japán új miniszerelnökével, Takaicsi Szanaéval. Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat „új aranykoráról” szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben.

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar.

Ezenfelül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.

Borítókép: A kenyai repülőgép-szerencsétlenség helyszíne

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu