Tragikus repülőgép-szerencsétlenség, háború és párbeszéd

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. Tragikus repülőgép-szerencsétlenség hazánkat is megrázta.

A tragikus repülőgép-szerencsétlenség Kenyában egész Magyarországot is megrázta

Fotó: AFP

A fedélzeten nyolc magyar, két német, és egy kenyai volt. Eddig úgy tudni, a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte, a magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, két kiskorú is van az áldozatok között.