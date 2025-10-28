Volodimir ZelenszkijBoris Johnsonorosz-ukrán háború

Új részletekre derült fény: a Nyugat közbelépése nélkül néhány hét után véget érhetett volna a háború

Dokumentumok bizonyítják, hogy milyen stratégia állt az akkori brit miniszterelnök 2022. áprilisi kijevi útja mögött, amelynek során gyakorlatilag megtorpedózta az orosz–ukrán háború lezárását célzó megállapodást. Boris Johnson és szövetségesei lépése azóta emberek százezreinek életébe került.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 20:37
Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, pedig nem kellett volna feltétlenül így alakulnia. Egy darabig úgy tűnt, néhány hét után vége lehet a vérontásnak, egy áprilisi nap, Boris Johnson akkori brit miniszterelnök látogatása azonban mindent megváltoztatott – derül ki a The European Conservative cikkéből.

Boris Johnson és a többi nyugati vezető által kifejtett nyomás nélkül néhány hét után véget érhetett volna a háború
Boris Johnson és a többi nyugati vezető által kifejtett nyomás nélkül néhány hét után véget érhetett volna a háború (Fotó: AFP)

Az írás szerint lényegében aláírásra készen állt a török közvetítéssel létrejött megegyezés a harcoló felek között, amikor 2022. április 9-én Boris Johnson akkori brit kormányfő megérkezett Kijevbe.

Johnson látogatásának hivatalos célja az volt, hogy kifejezze támogatását Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, valójában azonban sokkal sötétebb feladattal érkezett: megtorpedózni az egyezséget.

Belső dokumentumok, diplomáciai útitervek és későbbi tanúvallomások arra utalnak, hogy ez az utazás jelölte azt a pontot, amikor a diplomácia helyét a stratégia vette át. Ami még a tárgyalóasztalnál megoldható lett volna, attól a pillanattól kezdve kimerítő háborúvá változott

– írja a lap.

2022. március végén, április elején készen állt az a keret, amely megállíthatta volna az eszkalációt. A brit külügyminisztérium dokumentumai szerint azonban kormányfő kijevi útjával az volt a cél, hogy megakadályozzanak „minden olyan korai megállapodást, amely Moszkva felé tett engedménynek tűnhet”.

Johnson lényegében megzsarolta Zelenszkijt: teljes győzelem nélküli fegyverszünet esetén Ukrajna elesik a nyugati támogatásoktól. A tárgyalások ebben a szakaszban a megszállás legitimálását jelentenék – érvelt Johnson.

Putyinnak kudarcot kell vallania, és kudarcot is fog vallani

– erősködött a brit miniszterelnök.

Johnson azonban nem renegát volt, hanem épp ellenkezőleg, „üzenete az atlanti blokk – Washington, London, Varsó és a balti államok – konszenzusát tükrözte, amely a háborúban lehetőséget látott Oroszország strukturális gyengítésére”. Ezt az irányvonalat pedig a valamivel óvatosabb Németország és Franciaország sem kifogásolta nyilvánosan.

Az pedig, amit Johnson az áprilisi látogatás során mondott, Nagy-Britannia és a NATO hivatalos politikájává vált. Egy 2022. szeptemberi dokumentum szerint „az Egyesült Királyság katonai támogatása Ukrajnának 2023-ban is fennmarad vagy meghaladja a jelenlegi szintet”, és „Putyinnak kudarcot kell vallania”.

Kijev pedig azt tette, amit mondtak neki. Április 12-én Dmitro Kuleba akkori ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna nem ír alá „olyan dokumentumot, amely nem tartalmazza az orosz erők teljes kivonását”. Másnap Zelenszkij a parlamentben kijelentette, hogy az ország „addig fog harcolni, amíg területének minden centiméterét vissza nem szerezte”.

Borítókép: Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.