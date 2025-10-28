Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat „új aranykoráról” szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben, írja az MTI.
Trump aláírta a megállapodást
Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban kedden Donald Trump amerikai elnök Japán új miniszerelnökével, Takaicsi Szanaéval.
Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar.
Ezenfelül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.
Trump jelölését támogatja Japán
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára újságíróknak kedden bejelentette, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.
Az amerikai elnök hétfőn érkezett Tokióba, ahol már fogadta őt a japán császár. Donald Trump előzőleg Malajziában járt, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN éves csúcstalálkozóján. Az amerikai elnök szerdán utazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra.
További Külföld híreink
Borítókép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán elit különleges egység kapott az orosz támadásból
Hiába képezték őket a britek.
Hatalmas hazugság a La Repubblica laptól
A cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.
A britek döntése nagy bajt hozhat Magyarországra + videó
Óriási nyomás nehezedhet hazánkra.
Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén + videó
Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán elit különleges egység kapott az orosz támadásból
Hiába képezték őket a britek.
Hatalmas hazugság a La Repubblica laptól
A cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.
A britek döntése nagy bajt hozhat Magyarországra + videó
Óriási nyomás nehezedhet hazánkra.
Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén + videó
Az ukrán parancsnokság reményei nem váltak valóra: a roham nem állt meg a határnál.