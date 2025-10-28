Trump aláírta a megállapodást

Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat „új aranykoráról” szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben, írja az MTI.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részt vesz egy aláírási ünnepségen a japán–amerikai csúcstalálkozót követően az Akasaka Állami Vendégházban Tokióban, 2025. október 28-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)