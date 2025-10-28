TrumpJapánNobel-békedíjlátogatáskereskedelemmegállapodás

Trump aláírta a megállapodást

Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban kedden Donald Trump amerikai elnök Japán új miniszerelnökével, Takaicsi Szanaéval.

Forrás: MTI2025. 10. 28. 8:30
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat „új aranykoráról” szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben, írja az MTI. 

Trump
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részt vesz egy aláírási ünnepségen a japán–amerikai csúcstalálkozót követően az Akasaka Állami Vendégházban Tokióban, 2025. október 28-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar.

Ezenfelül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.

Trump jelölését támogatja Japán

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára újságíróknak kedden bejelentette, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.

Az amerikai elnök hétfőn érkezett Tokióba, ahol már fogadta őt a japán császár. Donald Trump előzőleg Malajziában járt, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN éves csúcstalálkozóján. Az amerikai elnök szerdán utazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra.

Borítókép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

