JapánminiszterelnökTakaicsikormányfőparlament

Új miniszterelnököt választott a szigetország

Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden – jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselő-testület elnöke. Az első női miniszterelnök kinevezésről még a felsőházban is szavaznak, de ezt a helyi politikában már formalitásként kezelik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:15
Pártja koalíciós megállapodást kötött annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét
Pártja koalíciós megállapodást kötött annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét Fotó: KUNIHIKO MIURA Forrás: Yomiuri
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján. A 465 tagú testületben 237 igen szavazatot szerzett, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et.

Új miniszterelnököt választottak Japánban, ő az első női miniszterelnök a szigetország történetében
Új miniszterelnököt választottak Japánban, ő az első női miniszterelnök a szigetország történetében. Fotó: Yomiuri/Kaname Yoneyama

Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére. Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi „ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét.

Az említett megállapodás aláírása után Takaicsi leszögezte: Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.

Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sindzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, „pacifista” alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország új konzulátust nyitott Oszakában.

Borítókép: Pártja koalíciós megállapodást kötött annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu