A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján. A 465 tagú testületben 237 igen szavazatot szerzett, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et.
Új miniszterelnököt választott a szigetország
Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden – jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselő-testület elnöke. Az első női miniszterelnök kinevezésről még a felsőházban is szavaznak, de ezt a helyi politikában már formalitásként kezelik.
Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére. Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót a többi között Takaicsi „ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét.
Az említett megállapodás aláírása után Takaicsi leszögezte: Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.
Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sindzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, „pacifista” alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.
Borítókép: Pártja koalíciós megállapodást kötött annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét (Fotó: AFP)
