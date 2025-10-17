Magyar dallamok és hagyományok Tokió futurisztikus szigetén

A tokiói Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ feladata a magyar kulturális értékek megismertetése, a pozitív Magyarország-kép építése, a kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Egész évben folynak itt a magyar kultúrát bemutató kiállítások, koncertek, előadások, köztük például a magyar operettről, a termálvizekről szólók. Megismertetik a japánokat a Rubik-kockával vagy a Herendi porcelánnal. Azon dolgoznak, hogy az egyébként már jól ismert brandnevek a fejekben összekapcsolódjanak Magyarországgal.

Merényi Krisztina, a tokiói Liszt Intézet igazgatója ismertette a Magyar Fesztivál programjait Fotó: Hangyási Attila

A Magyar Fesztivál sikere Tokióban

– A japánok kifejezetten érdeklődnek a magyar kultúra iránt, nagy tisztelői a magyar klasszikus zenének, különösen Liszt, Bartók és Kodály munkásságának – mondta el Merényi Krisztina.

A japán zeneiskolákban ismerik és használják a Kodály-módszert, sőt vannak helyek, ahol a teljes zenei nevelés erre épül. A magyar népzene is sok figyelmet kap, főleg szakmai körökben, néptáncegyütteseknél, népzenei kurzusokon. A gasztronómia területén is egyre nagyobb az érdeklődés. A kürtőskalács például kezd igazi slágerré válni a szigetországban

– mutatott rá az igazgatónő. Mint mondta, Magyarország egyre népszerűbb európai úti cél a japán turisták körében, sokan hazánkat Európa rejtett gyöngyszemének tartják. Különösen a kulturális értékek, építészet és történelem iránt nyitottak a japánok, de magyar ösztöndíjprogramok (pl. Stipendium Hungaricum) révén is egyre több japán hallgató megy Magyarországra tanulni.

A Magyar Fesztiválon tavaly ötezer látogató vett részt, olyan japánok, akik jól ismerik, szeretik a magyar kultúrát, vagy jártak már Magyarországon, de Japánban élő magyarok is szép számban érkeztek. A fesztivál idén is egésznapos, gazdag színpadi programot kínál, melynek keretében több japán és magyar művész fog fellépni. Lesz népzene, néptánc, klasszikus zenei koncert, gyerekkórus és népdalénekes fellépése is.

A vendégek napközben fergeteges táncos parádéban, a nap fináléjaként pedig hagyományos magyar táncházban élhetik át a magyar kultúra igazán varázslatos hangulatát. A színpadi program keretében számos olyan művész fog fellépni, akik Magyarországról kifejezetten erre az alkalomra érkeznek a szigetországba. Kiemelt szereplő lesz Kovács Nóri énekes, Zolbert jazz szaxofonművész, a klasszikus zenei vonalat Moldoványi András zongoraművész, a népzenét pedig a Bürkös együttes fogja képviselni.

A tavalyi Magyar Fesztiválon Hrivnák Tünde divattervező ByMe kollekciójának divatbemutatóján Kovács Nóri dalaira vonultak fel a manökenek, és mi rögtön beleszerettünk a művésznő kellemes, lágy hangjába

– mesélte Merényi Krisztina. – Azóta több rendezvényünkön használtuk a dalait, és amikor felmerült, hogy idén ki legyen a sztárvendégünk, habozás nélkül Kovács Nórira esett a választásunk. A művésznővel több koncertet is tervezünk a Tokióba tett látogatása során. Fel fog lépni a Liszt Intézetben Zeng a lélek, zeng a szó című koncertjével, a Magyar Nagykövetségen és két alkalommal a Magyar Fesztiválon.