TokióLiszt Intézetmagyar fesztivál

Magyar dallamok és hagyományok Tokió futurisztikus szigetén

Hatodik alkalommal rendezi meg szombaton a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ az év legnagyobb magyar kulturális eseményének számító Magyar Fesztivált Tokióban, a város futurisztikus mesterséges szigetén, Odaibán. Merényi Krisztinával, a Liszt Intézet igazgatójával a programokról, a japánok magyar kultúra iránti érdeklődéséről beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2025. 10. 17. 5:25
jA apán zeneiskolákban ismerik és használják a Kodály-módszert, sőt vannak helyek, ahol a teljes zenei nevelés erre épül. Fotó: Toroczkai Csaba
A tokiói Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ feladata a magyar kulturális értékek megismertetése, a pozitív Magyarország-kép építése, a kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Egész évben folynak itt a magyar kultúrát bemutató kiállítások, koncertek, előadások, köztük például a magyar operettről, a termálvizekről szólók. Megismertetik a japánokat a Rubik-kockával vagy a Herendi porcelánnal. Azon dolgoznak, hogy az egyébként már jól ismert brandnevek a fejekben összekapcsolódjanak Magyarországgal.  

Magyar Fesztivál
Merényi Krisztina, a tokiói Liszt Intézet igazgatója ismertette a Magyar Fesztivál programjait Fotó: Hangyási Attila

A Magyar Fesztivál sikere Tokióban

– A japánok kifejezetten érdeklődnek a magyar kultúra iránt, nagy tisztelői a magyar klasszikus zenének, különösen Liszt, Bartók és Kodály munkásságának – mondta el Merényi Krisztina.

A japán zeneiskolákban ismerik és használják a Kodály-módszert, sőt vannak helyek, ahol a teljes zenei nevelés erre épül. A magyar népzene is sok figyelmet kap, főleg szakmai körökben, néptáncegyütteseknél, népzenei kurzusokon. A gasztronómia területén is egyre nagyobb az érdeklődés. A kürtőskalács például kezd igazi slágerré válni a szigetországban

 – mutatott rá az igazgatónő. Mint mondta, Magyarország egyre népszerűbb európai úti cél a japán turisták körében, sokan hazánkat Európa rejtett gyöngyszemének tartják. Különösen a kulturális értékek, építészet és történelem iránt nyitottak a japánok, de magyar ösztöndíjprogramok (pl. Stipendium Hungaricum) révén is egyre több japán hallgató megy Magyarországra tanulni.

A Magyar Fesztiválon tavaly ötezer látogató vett részt, olyan japánok, akik jól ismerik, szeretik a magyar kultúrát, vagy jártak már Magyarországon, de Japánban élő magyarok is szép számban érkeztek. A fesztivál idén is egésznapos, gazdag színpadi programot kínál, melynek keretében több japán és magyar művész fog fellépni. Lesz népzene, néptánc, klasszikus zenei koncert, gyerekkórus és népdalénekes fellépése is.

A vendégek napközben fergeteges táncos parádéban, a nap fináléjaként pedig hagyományos magyar táncházban élhetik át a magyar kultúra igazán varázslatos hangulatát. A színpadi program keretében számos olyan művész fog fellépni, akik Magyarországról kifejezetten erre az alkalomra érkeznek a szigetországba. Kiemelt szereplő lesz Kovács Nóri énekes, Zolbert jazz szaxofonművész, a klasszikus zenei vonalat Moldoványi András zongoraművész, a népzenét pedig a Bürkös együttes fogja képviselni. 

A tavalyi Magyar Fesztiválon Hrivnák Tünde divattervező ByMe kollekciójának divatbemutatóján Kovács Nóri dalaira vonultak fel a manökenek, és mi rögtön beleszerettünk a művésznő kellemes, lágy hangjába 

– mesélte Merényi Krisztina. – Azóta több rendezvényünkön használtuk a dalait, és amikor felmerült, hogy idén ki legyen a sztárvendégünk, habozás nélkül Kovács Nórira esett a választásunk. A művésznővel több koncertet is tervezünk a Tokióba tett látogatása során. Fel fog lépni a Liszt Intézetben Zeng a lélek, zeng a szó című koncertjével, a Magyar Nagykövetségen és két alkalommal a Magyar Fesztiválon. 

Tradicionális magyar hangszer, citera- és tekerőbemutató is várható a fesztiválon. Minden korosztály számára készülnek workshopokkal és egy játéksarokkal, ahol a kicsik is önfeledten játszhatnak. Egy külön fotósarokban Budapest egyik leghíresebb látképét idéző hatalmas háttérfotó előtt lehet majd emlékbe fényképet készíteni. A magyar konyha legnépszerűbb ételei közül a gulyásleves, a lángos és a kürtőskalács lesznek elérhetőek, de különleges magyar termékek is kaphatók majd a helyszínen. 

Találkozhatnak hagyományos magyar kutyafajtákkal is, például komondorral. A magyar fejlesztésű Teqvoly a röplabda és a pingpong ötvözete, melyet a fesztiválon minden érdeklődő kipróbálhat. 

 


 

