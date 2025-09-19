JapánTikTokMagyarországkonzulátusSzijjártó Péter

Ilyen még nem történt Szijjártó Péterrel + videó

Magyarország új konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik kulcsfontosságú gazdasági központjában. A lépés erősítheti a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatokat. Szijjártó Péter külügyminiszter az eseményről videót osztott meg a TikTok-oldalán.

2025. 09. 19. 11:28
Szijjártó Péter Japánban (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter Japánban (Fotó: AFP) Fotó: DAVID MAREUIL Forrás: ANADOLU
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyarország konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában, ami nagyban hozzájárulhat a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatok erősítéséhez. Az esemény után videót osztott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TikTok-oldalán.

Szijjártó Péter: Magyar konzulátus nyílt Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában
A leghosszabb szalagvágásom

 – írta a videóhoz a külügyminiszter.

@szijjarto.peter Leghosszabb szalagvágásom 😂 #magyartiktok #szijjartotiktok #fyp #vicces ♬ eredeti hang - Szijjártó Péter

Borítókép: Szijjártó Péter Japánban (Fotó: AFP)

