Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Magyarország konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik legfontosabb gazdasági központjában, ami nagyban hozzájárulhat a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatok erősítéséhez. Az esemény után videót osztott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TikTok-oldalán.
Ilyen még nem történt Szijjártó Péterrel + videó
Magyarország új konzulátust nyitott Oszakában, Japán egyik kulcsfontosságú gazdasági központjában. A lépés erősítheti a két ország közötti gazdasági, politikai és emberi kapcsolatokat. Szijjártó Péter külügyminiszter az eseményről videót osztott meg a TikTok-oldalán.
A leghosszabb szalagvágásom
– írta a videóhoz a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter Japánban (Fotó: AFP)
