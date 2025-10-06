második világháborúCsendes-óceáni FlottaJapán Császárságcsendes-óceáni hadszíntérpartraszállástengerészgyalogsághadművelet

Saipan: a második világháború legtragikusabb csatája

A saipani partra szállás 1944 júniusában zajlott a Mariana-szigeteknél, alig kilenc nappal a normandiai D-nap után. A 127 ezer fős seregtesttel végrehajtott amerikai invázió nemcsak stratégiai fordulópont volt a csendes-óceáni hadszíntéren, hanem a háború egyik legmegrázóbb tragédiája is: több ezer japán civil vetett véget önkezével életének a Marpi Point szikláinál.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 06. 13:27
Saipan volt a helyszíne a csendes-óeáni hadszíntér egyik legvéresebb összecsapásának Fotó: U.S. Marine Corps
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Partra szállás Saipanon

A saipani partraszállási művelet 1944. június 15-én kezdődött el, mindössze kilenc nappal a normandiai invázió után. A két hadművelet időbeli egybeesése jól mutatta a háború globális jellegét és a szövetségesek óriási erőforrásait. Ahogy Craig L. Symonds történész írta a World War II at Sea című művében: „Az, hogy a szövetségesek képesek voltak két nagyszabású inváziót végrehajtani a világ ellentétes pontjain, mindössze kilenc nap különbséggel, a háború valóban globális természetét bizonyította.”

Amerikai tengerészgyalogosok Saipanon. Fotó: U.S. Marine Corps

A Mariana-szigetek stratégiai jelentőségűnek számítottak: innen a B–29 Superfortress bombázók már elérhették Tokiót, 

de lehetőséget biztosítottak az amerikaiak számára az ugyancsak stratégiai fontosságú Guam visszafoglalására is. A hadműveletet Raymond Spruance tengernagy irányította, aki 15 repülőgép-hordozót, hét csatahajót, 11 cirkálót, 86 rombolót és több mint 56 szállítóhajót mozgósított – összesen 127 000 katonával és tengerészgyalogossal.

A grandiózus partra szállás katonai céljai és előzményei

Az Egyesült Államok és Japán már az első világháború vége óta számolt azzal, hogy jövőbeli konfliktusuk kulcsa a Csendes-óceán nyugati térségében dől majd el. A Mariana-szigetek középpontjában fekvő Saipan így vált a háború egyik legfontosabb célpontjává.

Raymond Spruance tengernagy, a hadművelet irányítója. Fotó: U.S. Navy

Soemu Toyoda japán admirális a következő stratégiát fogalmazta meg: „Céljainkat egyetlen döntő csatában kell elérnünk, az ellenség főerejének teljes megsemmisítésével.”

Japán azonban rosszul mérte fel a szövetségesek logisztikai fölényét. A saipani flotta tűzereje még a normandiai invázióét is felülmúlta.

Saipan elfoglalása és a civil lakosság tragédiája

Amikor az amerikai tengerészgyalogosok partra szálltak, a japán hadsereg hamis híreket terjesztett a helyi lakosok között: az amerikaiakat szörnyetegként ábrázolták, akik megkínozzák és megerőszakolják a civileket. A félelem pánikot és végül tömeges öngyilkossági hullámot váltott ki.

Egy saipani japán nő a gyermekével. Fotó: Wikimedia Commons

A japán katonai vezetés fegyveres egységeket küldött a falvakba, hogy az embereket „becsületből” az önpusztításra buzdítsák. 

Sokan a Marpi Point és a Banzai-szikla pereméről vetették magukat a tengerbe. A szemtanúk szerint egész családok, köztük gyerekek és idősek haltak meg így. Michael Witowich amerikai katona később így emlékezett: „A sikolyok annyira elviselhetetlenek voltak, hogy lelőttem a haldoklókat, csak hogy megszabadítsam őket a szenvedéstől.”

Tengerészgyalogosok nyomulnak a sziget belseje felé egy harckocsi fedezékében. Fotó: U.S. Marine Corps

Azok a civilek, akik nem ugrottak, sokszor kényszerrel haltak meg: házaikba zárták őket, majd gránátokat dobtak közéjük. A japán hadsereg a „becsület” nevében szinte a teljes lakosságot elpusztította.

A japán katonai vezetők utolsó napjai

A japán parancsnokok is sorra követték a bushido elvét: Nagumo admirális július 6-án, Saito Josicugu altábornagy négy nappal később vetett véget életének. 

A katonákhoz intézett utolsó szavaik a halálra buzdították a túlélőket, miközben a szövetségesek már átvették az uralmat a sziget fölött.

Nagumo Csúicsi tengernagy, Pearl Harbor győztese a saipani vereség miatt lett öngyilkos. Fotó: Naval History and Heritage Command 

Guy Gabaldon amerikai tengerészgyalogos azonban más utat választott: japánul beszélt, és több mint ezer civilt győzött meg arról, hogy az amerikaiak nem ellenségek. Embermentő tettei miatt később „Saipan hőse” néven emlegették.

Saipan öröksége

A saipani hadművelet 1944. július 9-én zárult le, amikor teljesen az amerikaiak birtokába került a szigetet. A harcokban mintegy 30 ezer japán vesztette életét, közülük több mint kilencezer civil öngyilkosságot követett el. A Marpi Point és a Banzai-szikla azóta is emlékhely, ahol a látogatók csendben hajtanak fejet az áldozatok emléke előtt.

Amerikai tengerészgyalogos egy sziklaüregben megbújt helyi családra bukkan. Fotó: U.S. Marine Corps

A hadművelet után Guam és Tinian is amerikai kézre került. Utóbbi szigeten épült az a repülőtér, ahonnan felszálltak a Hirosimát és Nagaszakit elpusztító B–29-es bombázók. A Saipan feletti győzelem így közvetlenül vezetett a háború lezárásához és Japán kapitulációjához.

A hírhedt Banzai-szikla Saipanon. Fotó: Wikimedia Commons/Abasaa

A saipani partra szállás nemcsak katonai diadal volt, hanem a háború egyik legsötétebb fejezete is. A civil lakosság tömeges halála a propaganda, a félelem és a becsületkódex torz örökségének tragikus következménye lett. A történelem e fejezetét ma is ritkán idézik fel – pedig a csendes-óceáni háború valódi arcát talán itt láthatjuk a legközvetlenebbül.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.