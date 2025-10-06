Saipan: a második világháború legtragikusabb csatája

Partra szállás Saipanon

A saipani partraszállási művelet 1944. június 15-én kezdődött el, mindössze kilenc nappal a normandiai invázió után. A két hadművelet időbeli egybeesése jól mutatta a háború globális jellegét és a szövetségesek óriási erőforrásait. Ahogy Craig L. Symonds történész írta a World War II at Sea című művében: „Az, hogy a szövetségesek képesek voltak két nagyszabású inváziót végrehajtani a világ ellentétes pontjain, mindössze kilenc nap különbséggel, a háború valóban globális természetét bizonyította.”

Amerikai tengerészgyalogosok Saipanon. Fotó: U.S. Marine Corps

A Mariana-szigetek stratégiai jelentőségűnek számítottak: innen a B–29 Superfortress bombázók már elérhették Tokiót,

de lehetőséget biztosítottak az amerikaiak számára az ugyancsak stratégiai fontosságú Guam visszafoglalására is. A hadműveletet Raymond Spruance tengernagy irányította, aki 15 repülőgép-hordozót, hét csatahajót, 11 cirkálót, 86 rombolót és több mint 56 szállítóhajót mozgósított – összesen 127 000 katonával és tengerészgyalogossal.

A grandiózus partra szállás katonai céljai és előzményei

Az Egyesült Államok és Japán már az első világháború vége óta számolt azzal, hogy jövőbeli konfliktusuk kulcsa a Csendes-óceán nyugati térségében dől majd el. A Mariana-szigetek középpontjában fekvő Saipan így vált a háború egyik legfontosabb célpontjává.

Raymond Spruance tengernagy, a hadművelet irányítója. Fotó: U.S. Navy

Soemu Toyoda japán admirális a következő stratégiát fogalmazta meg: „Céljainkat egyetlen döntő csatában kell elérnünk, az ellenség főerejének teljes megsemmisítésével.”

Japán azonban rosszul mérte fel a szövetségesek logisztikai fölényét. A saipani flotta tűzereje még a normandiai invázióét is felülmúlta.

Saipan elfoglalása és a civil lakosság tragédiája

Amikor az amerikai tengerészgyalogosok partra szálltak, a japán hadsereg hamis híreket terjesztett a helyi lakosok között: az amerikaiakat szörnyetegként ábrázolták, akik megkínozzák és megerőszakolják a civileket. A félelem pánikot és végül tömeges öngyilkossági hullámot váltott ki.

Egy saipani japán nő a gyermekével. Fotó: Wikimedia Commons

A japán katonai vezetés fegyveres egységeket küldött a falvakba, hogy az embereket „becsületből” az önpusztításra buzdítsák.

Sokan a Marpi Point és a Banzai-szikla pereméről vetették magukat a tengerbe. A szemtanúk szerint egész családok, köztük gyerekek és idősek haltak meg így. Michael Witowich amerikai katona később így emlékezett: „A sikolyok annyira elviselhetetlenek voltak, hogy lelőttem a haldoklókat, csak hogy megszabadítsam őket a szenvedéstől.”