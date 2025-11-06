Orbán–Trump-csúcs: Washingtonban tárgyal Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke is

Megkezdte hivatalos programját Washingtonban Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Jászai Gellért még tegnap este találkozott David Cornsteinnel, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövetével. Fotó: X/Jászai Gellért

Jászai Gellért szerdán, egy nappal a delegáció előtt érkezett az amerikai fővárosba, ahol már megkezdte hivatalos megbeszéléseit. A 4iG elnöke a Linkedin közösségi oldalon közölte, hogy a delegáció tagjaként számos magas szintű találkozón vesz részt, amelyek középpontjában a magyar–amerikai együttműködés erősítése áll.

Jászai Gellért még tegnap este találkozott David Cornsteinnel, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövetével, akivel az üzleti kapcsolatok és a technológiai – különösen a mesterséges intelligenciához kötődő – befektetési lehetőségek kerültek szóba. Csütörtök reggel Andrew Peekkel, a Nemzetbiztonsági Tanács volt igazgatójával egyeztetett a kétoldalú kapcsolatok stratégiai kiterjesztéséről.

Ezt követően a 4iG elnöke találkozott Rand Paul amerikai szenátorral is, akivel a holnapi magas szintű tárgyalásokra készülve megvitatta a legfontosabb geopolitikai és politikai kérdéseket. A kétoldalú megbeszélések fontos lépést jelentenek, és új stratégiai szintre emelik Magyarország és az Egyesült Államok együttműködését.