Kocsis Máté a sorkatonaságról: Nem szeretném, ha a gyerekeimet berántanák + videó

Kocsis Máté legújabb videójában arról beszélt, hogy Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság bevezetése, sőt egyes helyeken a nők kötelező szolgálatáról is tárgyalnak. A politikus szerint ez a háborús logika következménye, amivel Magyarország nem ért egyet.

A Fidesz frakcióvezetője szerint „az európai országok megnyitották a sorkatonaságról szóló vitákat”, és „Dániában és Horvátországban meg is hozták ezeket a döntéseket”. Mint mondta,

van, ahol már „a nők kötelező sorkatonai szolgálatáról is folynak parlamenti viták”.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy „a háborúhoz katona is kell, tehát kell sorkatonaság, a pénzen kívül”. Hozzátette: „A pénzben ott lesz a hitel és a megszorítások, a katonához ott lesz a sorkatonaság.”

A politikus szerint

„a sorkatonasággal kapcsolatban a magyar álláspont elég szilárd”, de felhívta a figyelmet arra, hogy „ma már ez egyáltalán nem egyértelmű, hiszen hazai politikai ellenfeleink” – utalva Ruszin-Szendi Romuluszra, a Tisza Párt egyik fontos emberére – „úgy fogalmaznak, hogy ha szükség lesz rá, berántunk mindenkit.”

Kocsis Máté ezt így kommentálta:

„Ha szükség lesz rá, berántunk mindenkit. Nekem három gyermekem van, én nem szeretném, ha Ruszin-Szendi Romulusz bármelyikőjüket a következő tíz évben berántaná bármivel.”