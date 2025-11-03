idezojelek
Poszt-trauma

Innen lehet tudni, hogy Magyar Péter érzi a végét

A Tisza vezére kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak.

Onnan lehet tudni, hogy Tölgyessy Péternek és már egyre több baloldali megmondóembernek is igaza van Magyar Péter kifulladásában, hogy a Tisza Párt elnöke kétségbeesett és eszetlen kapálózásba kezdett. Legutóbb egy olyan videóüzenetet osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról beszélt csaknem két percen keresztül, hogy a kormány vissza akarja állítani a sorkatonaságot és a háborúért dolgozik, miközben szerinte a Tisza a békét szolgálja.

Amikor Magyar Péter videóit fújja elém a szél, mindig ki kell párnáznom magam körül a padlót, mert ha lefordulok a nevetéstől, vagy akár a döbbenettől, akkor nem akarok megsérülni egy olyan ember miatt, aki mindenbe belebukott már, amibe csak lehet, amiben pedig benne van, abba bele fog bukni.

Péterünk kiváló iskolát járt ki az elmúlt másfél évben, a szocialisták szokták elővenni az utolsó bevethető fegyverüket: mindig azzal vádaskodnak, amit ők csinálnak. Gyurcsányék is mindig akkor játszották ki ezt a kártyát, amikor már látták, hogy mekkora bukás elé néznek – és amikor már vert helyzetben fetrengtek a földön. Innen lehet tudni, hogy már Magyar Péter is érzi, közeleg a vég, s talán már az utódja nevét is ott rejtegetik Manfred Weber fiókjában.

Magyar Péter pórázán a tiszás Rambo

Talán csak a legnagyobb Péter-fanok fejéből sikerült eltüntetni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz hány alkalommal érvelt a sorkatonaság, a háború, a harc és a fegyveres lázadás mellett. A Tisza Párt politikusa egyebek mellett azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.

Egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról is beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke. Ahol ugyanis háború van, ott mindig van gazdasági lehetőség. Kihasználni a bajba jutottakat, az nagyon menne, igaz? 

Péter, ez a békés Tisza? Háborúzni, pénzt keresni azon, hogy emberek ezreit legyilkolják? Fegyverrel menni egy lakossági fórumra? Arról beszélni, hogy viszket a tenyeretek?

Tudod, hogy mi a békepártiság? Kiállni Brüsszelben a szitkozódást, bejárni az összes égtájat, egyeztetni nagyhatalmakkal a béketárgyalásokról. Igaz, téged maximum egy autópálya menti gyorsétteremben fogadna a pultos, miközben Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, akit minden nagyhatalom fogad. 

