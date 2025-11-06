Új fejezet az amerikai–magyar kapcsolatokban, titkolózó kijevi vezetés és Izraelt fenyegető polgármester

Elrepült Washingtonba a magyar delegáció Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. A kormányfő a gépen Kormányinfót tartott, emellett exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben elmondta, hogy nagy tervei vannak a washingtoni találkozóval kapcsolatban. „Most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében” – fogalmazott a miniszterelnök, aki egyúttal azt is elmondta, hogy el kell hárítani az amerikai szankciók jelentette veszélyt. „Tehát azt fogom mondani, hogy vannak komoly érveim, amelyek alapján azt kérem tőle, hogy bennünket tegyen fel arra a listára, amely országok számára érthető és vállalható okokból kivételt enged a szankciók alól” – szögezte le.

Orbán Viktor új fejezetet tervez nyitni az amerikai-magyar kapcsolatokban (Fotó: AFP)