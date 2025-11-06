Orbán ViktorZohran MamdaniFülöp-szigetek

Új fejezet az amerikai–magyar kapcsolatokban, titkolózó kijevi vezetés és Izraelt fenyegető polgármester

Letartóztatással fenyegeti Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt New York frissen megválasztott polgármestere, a muszlim Zohran Mamdani. A kijevi vezetés az oroszok szerint titkolja a bekerített ukrán csapatok helyzetének súlyosságát. Orbán Viktor és a magyar delegáció elrepült Washingtonba, ahol új fejezet nyílhat az amerikai–magyar kapcsolatokban – íme a nap külpolitikai híreinek összefoglalója.

Elrepült Washingtonba a magyar delegáció Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. A kormányfő a gépen Kormányinfót tartott, emellett exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben elmondta, hogy nagy tervei vannak a washingtoni találkozóval kapcsolatban. „Most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében” – fogalmazott a miniszterelnök, aki egyúttal azt is elmondta, hogy el kell hárítani az amerikai szankciók jelentette veszélyt. „Tehát azt fogom mondani, hogy vannak komoly érveim, amelyek alapján azt kérem tőle, hogy bennünket tegyen fel arra a listára, amely országok számára érthető és vállalható okokból kivételt enged a szankciók alól” – szögezte le.

Orbán Viktor új fejezetet tervez nyitni az amerikai-magyar kapcsolatokban
A Kreml azzal vádolja Kijevet, hogy eltitkolja a bekerített ukrán csapatok súlyos helyzetét, és nem engedi be a médiát a konfliktuszónákba. Dmitirij Peszkov sajtótitkár szerint a nyugati újságírók hiába szeretnének bejutni, az ukrán rezsim elutasította a kérést. A védelmi minisztérium kritikusnak minősítette a Kupjanszk és Pokrovszk környéki egységek helyzetét, miközben az orosz parancsnokság a megadásra szólította fel az ukrán katonákat.

Veszélyt jelent a New York-i zsidó közösségre a frissen megválasztott muszlim polgármester, Zohran Mamdani – mutatott rá Elliot Cosgrove rabbi. A rabbi szerint Mandani a kampány során több olyan kijelentést is tett, amelyek alapján kijelenthető, hogy veszélyt jelent a zsidó közösségre. Az újonnan megválasztott polgármester többször is népirtással vádolta meg Izraelt, sőt azzal fenyegette meg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy letartóztatás vár rá, amennyiben New Yorkba látogat.

Óriási pusztítást végzett a Fülöp-szigeteken a Kalmaegi tájfun. Az ország katasztrófavédelmi hatóságai eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Az elnök, Ferdinand Romualdez Marcos országos katasztrófahelyzetet hirdetett. Erre nem csupán a helyreállítási munkálatok miatt volt szükség, de azért is, hogy a lakosság felkészülhessen a következő, esetlegesen szupertájfunná erősödő vihar, a Fung-Wong érkezésére.

