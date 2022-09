Az EP-ben a balállamiságot írnák elő számunkra

Valószínűleg már az Európai Parlament teljes személyzete, minden ruhatárosa, takarítója is fejből fújja hazánk összes negatív ismérvét, az autokrata Orbántól kezdve az emberi jogok tarthatatlan helyzetén át a rendszerszintű rassziz­musig, az LMBTQ-jogok semmibevételétől a tomboló korrupción át a bilincsbe vert, raboskodó sajtóig és a migránsok, a különböző szexuális kisebbségek durva elnyomásáig. Akkor viszont mi értelme van az egész retró gyűlöletpartinak? Talán csak az, hogy ne jöjjenek ki az üldözési gyakorlatból és memorizálják a magyar „bűnök” listáját.

A hallottak alapján egy szempontból kétségtelenül teljesítették a kitűzött célokat: sikerült egyetlen árva konkrétumot sem mondani a hazánkkal kapcsolatos fráziszuhatag, rutinrágalom mantrázása közepette. Kínos gonddal ügyeltek most is arra, nehogy valami tény, tárgyszerű elem elhangozzon véletlenségből. Mondhatni a baloldali képviselők be vannak oltva objektivitás ellen.

Igen nagy bajban lenne tehát az, akinek meg kellene mondani, milyen újdonság hangzott el a globalista internacionalisták, nemzetellenesek részéről, amit eddig nem ismételgettek el millió és egyszer a korábbi ellenünk összeröffentett európai parlamenti vitákon. A Sargentini, Tavares és más baloldali komisszárok által fémjelzett, régebbi paláverek jegyzőkönyvei tökéletesen felcserélhetők lennének a lebukás kockázata nélkül.

Az üléstermi unalom tengerében mégis némi színt hoztak a magyar szélsőbaloldali EP-képviselők acsargó indulataikkal. Még a külföldi balos elvtársaik körében is meglepetést kelthetett, milyen játszi könnyedséggel, minden skrupulus nélkül áztatják hamis vádakkal és árulják el hazájukat. Csak úgy dőlt belőlük a vastagon hömpölygő hazugság. Nem is volt egy percig sem kérdés, a gyanú árnyéka sem fért hozzá, hogy a felszólaló Cseh Katalin momentumos, Ujhelyi István MSZP-s, valamint Gyöngyösi Márton jobbikos képviselők a megtorló intézkedések és hazánk újabb elítélésének pártján állnak. Mellettük a jelentéstevő Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti képviselő magyarellenes szidalomáriái szinte eltörpültek.

Ujhelyi hazugnak titulálta a magyar kormányt, és abszurd módon azt állította, nem az értelmetlen, az orosz állam bevételeit növelő uniós szankciók miatt van energiaválság és infláció. Szerinte a Fidesz mindenért Sorost, Junckert, a migránsokat és az uniót hibáztatja, az EU-tól jövő pénzeket pedig ellopja. Cseh Katalin habzó szájú kirohanása során azon örvendezett, hogy ez az első dokumentum, amely kimondja, hogy Magyarország nem teljes jogú demokrácia. Gyöngyösi megpróbált rátromfolni baloldali harcostársaira, s azt mondta: nálunk rendszerszintű korrupción alapszik az egész rezsim. Mindhárman azt követelték, hogy Brüsszel ezután ne a magyar kormánynak, hanem az önkormányzatoknak adja oda az európai uniós forrásokat.