’56-ról egy ’55-ös szemével

Mintegy három és fél évtized szükségeltetett ahhoz, hogy 1956 ismét csillag lehessen; utat/irányt mutató és példát adó. A kérdés most már csak az: akarjuk-e, szeretnénk-e, képesek vagyunk-e az egykoron kijelölt irányt és példát követni? Akarjuk-e, hogy egy európai kis nemzet megmaradjon, s például szolgálhasson másoknak? Kívánjuk-e, hogy legyen büszke a múltjára, akkor is, ha tudjuk, évezredes történelmében voltak olyan időszakok és történések is, amelyek nem tartoznak a magyar nemzet virtuális történelemtankönyvének fényes lapjaira, de a múltunkból azok sem kitagadhatók.

Egy magára valamit is adó nemzet vállalja történelmének minden részletét, és legyen különösen büszke arra, amikor magára hagyatva, másoknak csak szerény erkölcsi támogatást bírva, képes volt olyan tettekre, amiért a világtörténelembe is be kell(ene) írni a nevét, csupa nagybetűvel!

1956 ilyen nagybetűs történet. S hogy az is maradjon, azért sokat kell még tennünk. Emlékezni hőseire, emlékeztetni magunkat és másokat a történtekre, megőrizni szellemiségét és továbbadni az összefogást sugalló üzenetét! Ha ezt tesszük, akkor helyesen cselekszünk.

A szerző történész, egyetemi tanár

Borítókép: Ötvenhatosok tere (Sztálin tér), a Sztálin-szobor maradványa (Fotó: Fortepan/Rátonyi Gábor Tamás)