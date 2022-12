Politikai provokáció az autósforgalom nélküli Lánchíd

Egy híd két pont között, melyeket természetes vagy mesterséges akadály választ el, teszi lehetővé a közlekedést. Összeköt, a folytonosság megszakadását korrigálja, mélységek fölött ível át, amikből következően a létezés normalitását képes garantálni. Sokszor a természet épít hidat, amikor kidőlt és patakon átívelő fatörzs köti össze a víz két partját.

Egy híd az ember – az emberiség – létezésének fontos kelléke minden formájában és szerepében. Mert mindegy is, hogy mélységek fölött ível át vagy barátságok hiányát próbálja orvosolni egyfajta pótmegoldás keretében. A különböző vélemények és ideák csupán szavak, még akkor is, ha eszmei értékként mutogatják önmagukat. Gyakran egymást kioltani igyekvő izmusok és rögeszmék képében igazságot keresők között is ácsolható kapcsolat. A társadalmi együttlét törvényszerűen megkívánja az „áthidalás” számtalan gesztusát. A másik fél megértése véleménykülönbség esetén is szükségszerű. Érteni, de mégis tagadni, érteni, de közeledni, megérteni, azaz rátalálni közös értékekre, kiküszöbölve az ellentétet, maga a hídépítés folyamata. Mindez az emberi együttlét speciális evolúciója.