Brüsszel kedvéért orbánozik az új cseh elnök

A magyar demokrácia ügyében megszólalt a csehek újonnan megválasztott elnöke is. Bár ne tette volna! Petr Pavel a múlt héten Zuzana Caputová szlovák elnöknél tett látogatást Pozsonyban, ahol is megegyeztek abban, hogy nagy baj van a visegrádi négyek együttműködésével, nincs egyetértés Ukrajna ügyében, és jogállamisági kérdésekben is gondok vannak. De a sajtóban a prímet most nem az ultraprogresszív szlovák politikus asszony aggodalmai vitték, hanem a megválasztott cseh elnök bölcselete arról, hogy Orbán Viktor állítólag mennyire megváltozott a rendszerváltás óta.

A volt tábornok szerint Orbán fiatal liberálisként kezdte, de mára szinte száznyolcvan fokos fordulatot tett politikusként. Caputovához hasonlóan neki is az Oroszországhoz való vélt viszonyunk fájt, és elhangzott valami nem teljesen világos utalás a „demokrácia támogatásáról” is. A tények ismeretében viszont a megválasztott cseh elnök „száznyolcvan fokos” kijelentése Orbánról egyszerűen új fejezetet ír a kétszínűség történetében.

A volt cseh vezérkari főnököt 1985-ben saját kérésére vették fel Csehszlovákia Kommunista Pártjába, ahol gyorsan haladt felfelé a ranglétrán. 1989-ben nem jött Moszkvából parancs arra, hogy fellépjen a rendszerváltást követelők tömege ellen a Vencel téren, így a kilencvenes években ő is demokrata lett. Most az elnökválasztás során mégis elutasította a katonai ügyészség archívumaiban tárolt aktái nyilvánosságra hozatalát, arra hivatkozva, hogy túlságosan személyes adatokat is tartalmaz. Ebben, azt hiszem, kevesen kételkednek.