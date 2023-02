Ukrajnának új, tisztességes és elkötelezett elitre van szüksége

Lassan egy éve tart az őrület. Mert józan ésszel aligha felfogható, hogyan is jutottunk idáig. Véres, pusztító háború dúl Kelet-Európában. Ráadásul két olyan nép között, amelyek évszázadokig éltek egy birodalom határain belül. Amelyek nyelve, kultúrája, történelme szorosan összefonódott egymással. Ma pedig az oroszok és az ukránok módszeresen gyilkolják egymást.

Az európai polgárok jelentős része nem igazán érti, mi is történik valójában. Mi az ok és mi az okozat. Azért van egekben az áram, a földgáz ára, azért szabadult el az infláció és szűnnek meg munkahelyek, mert az oroszok háborút kezdtek? Vagy azért történik mindez, hogy Európa a háború járulékos következményeként elveszítse maradék önállóságát, gazdasági erejét? A válaszok lassan körvonalazódnak, ahogy sikerül kikaparnunk a valóság morzsáit a tudatosan ránk zúdított hazugságok özönéből.

Közben egy dologról alig beszélünk: hogy mi lesz Ukrajnával, az ukrán emberekkel.

Az 1991-ben függetlenné vált ország látszólag megszabadult a Szovjetuniótól és a kommunizmustól. Azonban a függetlenség elnyerése óta eltelt évtizedek során alapvetően más utat járt be, mint a közép-európai és a balti államok. Nem tudott megszabadulni az orosz befolyástól, politikusai rossz kufárként árusították ki az ország vagyonát. Oligarchák emelkedtek fel és szereztek elképzelhetetlen vagyonokat, amikből a politikusoknak is dobtak morzsákat, ha jól viselkedtek. Az emberek pedig csendes beletörődéssel próbáltak élni, túlélni.