Éjjeliszekrény és vers

A verselők a magyar nyelv bajnokai. Olyannyira, hogy szavaikkal, soraikkal szerelemre lobbantanak, kihúznak a depresszióból, vagy éppen beletaszítanak, forradalmakat robbantanak ki, megóvnak a haláltól, vagy éppen beletaszítanak. Mindenképpen hatással vannak az életünkre. Már ha olvassuk őket!

Sokan azt mondják: egyre kevesebb verset olvasunk. Mi is, gyermekeink is. Ezzel nem tudok vitatkozni. Pedig ebben az új kibervilágban is jöhetnének szembe a fiatalsággal szebbnél szebb költemények. Jönnek is, csak a legjobb esetben dalszövegekként, kötelező iskolai „magolókként”. Sokszor fel sem fogva, igazából miről is szól az adott poéma.

Többször találkoztam Gyurkovics Tiborral, a magyar kortárs irodalom nagy bölényével (Isten nyugtassa!). Elképesztő volt a társaságában lenni, beszélgetni vele. Ő sört ivott, én bort. Tőle hallottam azt, ami a költészet legnagyobb dicsérete: „Mindig legyen egy verseskötet az éjjeli szekrényeden, soha ne aludj el úgy, hogy ne olvasnál el egy verset! Nyugodt lesz az álmod.”

Bevallom, nem mindig tudok eleget tenni ennek a gondolatnak, vezényszónak. De igyekszem. Mostanság egy méltatlanul nem a legmagasabb magyar költészeti piedesztálra emelt költő, Weöres Sándor verseit olvasom. Akit a legtöbben hazánkban a gyermeki „Bóbitával” azonosítanak (teszem hozzá, az is zseniális). De ebből is látszik, hogy Weöres mennyire bírta a magyar nyelvet, micsoda zeneisége van sorainak. Nem véletlen, hogy könnyen lehet a verseit megzenésíteni, igazából csak fel kell olvasni, és ott van benne a zene. Most éppen ez a négysoros kedvencem:

Szemem éjszakába révedő, /árny-sikátorok közt tévedő,/sötétségben őrzöl színeket, /karikázó fényemlékeket

Természetesen tudom, ha négysorosról van szó, mindenkinek Pilinszky János elképesztő sorai jutnak eszébe, hadd idézzem ide ezeket is (fejből tudom, nem nehéz – csak megérteni az):

Alvó szegek a jéghideg homokban,/Plakátmagányban ázó éjjelek. / Égve hagytad a folyosón a villanyt. /Ma ontják véremet.

Amikor először találkoztam ezekkel a sorokkal, úgy gondoltam elsőre, hogy értem, majd elolvastam újra és újra. Később elolvastam újra minden szavát. Egyesével. Minden gondolatát. Egy vers zsenialitása abban rejlik, ebben a négysorosban is akár, hogy bárhogy is, bármikor is olvassuk, mindig tud újat nyújtani.

Nekem ezek a sorokt jelentenek sokat, főleg így Húsvét idején: Ma ontják véremet – ezek olyan szavak, olyan gondolatok (gondolat!), amiket látok, itt vannak előttem.