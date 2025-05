Megszülte hűtlen gyermekét…

Megszülte? Meg bizony. S persze hitet kellene tennem, hogy „szeretem őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt” – de nem teszek hitet, mert nem lenne igaz. Inkább erőteljes rohamot követően dobbantok Romániában (nem lépek be!), majd technikailag hibátlan levegőmunka után landolok Németországban, nyújtott lábbal, és nem esek vissza, fenékre, úgyhogy érdemes lemérni ugrásomat, hátha kiderül belőle, milyen vén, bibircsókos, fogatlan és eszement banya lett a gyönyörű nőből.

Ahol dobbantok, ott ezzel kezdték:

„A román alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás november 24-i első fordulójának eredményét, így a teljes elnökválasztási folyamatot meg kell ismételni. A döntésre azt követően került sor, hogy szerdán feloldották a titkosítás alól azokat a hírszerzési információkat, melyek szerint Románia agresszív orosz hibrid támadásoknak volt kitéve az elnökválasztás november 24-i első fordulója és az egy héttel későbbi parlamenti választások során.

A hírszerzési jelentések nyomán többen is panaszt tettek az alkotmánybíróságnál az elnökválasztás első fordulójára vonatkozóan, ezeket megvitatni ült össze a testület pénteken. Az első fordulót meglepetésre a szélsőjobboldali, korábban jobbára ismeretlen független jelölt, Calin Georgescu nyerte meg, aki oroszbarát üzeneteket közvetített, és Ukrajna katonai támogatásának leállítását ígérte.

Georgescu főleg a TikTok közösségi platformon folytatta kampányát. A román hírszerzés szerint a független jelölt kampányát erőteljesen támogatta a kínai platform koordinált fiókokon, ajánló algoritmusokon és fizetett reklámokon keresztül.”

Ugye-ugye, mennyire kell figyelni! Itt vannak ezek az agresszív orosz hibrid támadások, meg a kínai TikTok, aztán a jó román csobán elmegy és leszavaz a Georgescura, aki – én drága jó Istenem, ne hagyj el! – Ukrajna katonai támogatásának leállítását ígérte. Hát hova vezetne ez! Éppen ideje volt érvényteleníteni a szavazást, lássa a hülye nép, ha rosszul dönt, annak következményei vannak.

Ilyen előzmények után került sor a mostani, megismételt első fordulóra. Hát ez pompásan sikerült! A román szeku nemzeti szárnya már elég régen beépítette ezt a George Simiont. Előbb a román fociultrák közé, onnan indította karrierjét. Majd szétverte az úzvölgyi magyar katonai temetőt. Most meg elindult elnöknek, és az első fordulóban kapott negyven százalékot, hiszen többek között megígérte, hogy leállítja Ukrajna katonai támogatását. Elég nehéz lesz a második fordulóban legyőznie a szeku globalista szárnyának (és a brüsszelitáknak) jelöltjét, a bukaresti főpolgármestert.

Ugye milyen jó volt Georgescu megbuktatása? Még azok a románok is felkerekedtek, hogy leszavazzanak Simionra, akiknek decemberig eszük ágában sem volt szavazni. Aztán most gyorsan lemondott a román kormány, mindenki menekül, amerre lát, Brüsszel még néz hülyén maga elé, és egyelőre nem tud mit mondani.

Amúgy mondom, mi lesz. Az, hogy május végén Simion elnök lesz, aztán a román gazdaság állapota (és a brüsszelita globalisták nyomása) miatt már az év végén legkésőbb el kell kezdenie megnyúzni a népet. S akkor majd őt is elzavarják. De most még mindenki csak pislog. Olyan ez, mintha mondjuk mindenki a Márki-Zay győzelmét várta volna, és befutott volna a Jakab Péter, és bekente volna piros arannyal a Szent Koronát őrző vitrint.

Jaj, el ne felejtsük! A román titkosszolgálatok 2025. évi állami költségvetési pénze 1,63 milliárd euró. Lakosságszámra vetítve 85,7 euró/fő. Ugyanez Lengyelországban 670 millió euró, azaz 18,6 euró/fő. Németországban 1,8 milliárd euró, azaz 21,7 euró/fő. Románia elmúlt 35 éve: 28 kormány és 200 milliárd dollár államadósság. Tehát még egyszer: 28 kormány 35 év alatt – vagyis: 1,25 év/kormány. Ennyi ideje lesz Simionnak is. Ja, és ez a „bezzegrománia”, ez a hibátlan demokrácia…

És akkor érjünk földet Németországban! Hol is kezdjük, hol is kezdjük… Kezdjük itt: „A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) jobboldali szélsőségesnek (gesichert rechtsextremistisch) minősíti az AfD-t. A BfV szerint a pártban uralkodó, etnikai származáson alapuló népnemzeti felfogás nem egyeztethető össze a szabad demokratikus alaprenddel. az AfD célja, hogy bizonyos népességcsoportokat kizárjon az egyenjogú társadalmi részesedésből. Az AfD például nem tekinti a párt által etnikai alapon meghatározott német nép egyenrangú tagjainak a túlnyomórészt muszlim országokból származó, migrációs háttérrel rendelkező német állampolgárokat.”

Ugye mennyire jellemző, mennyire német? Ezek nyolcvan éve azzal a remek ötlettel álltak elő, hogy aki nem német, az gyakorlatilag nem is ember. Most pedig eljutottak oda, hogy az etnikai alapú nemzetfelfogás bűn és be kell tiltani.

Ezek soha, egyetlen pillanatig nem voltak képesek megmaradni az arany középúton. S persze minden világos: ha jogilag nincs etnikum, akkor nincs államalkotó nemzet sem, ha nincs nemzet, akkor nincs többé nemzetállam. Akkor csak egy föderatív európai állam lesz és mindenki „európai” lesz. Aki nem, annak beveri a pofáját a rendőrség, a titkosszolgálatok „szélsőségesnek” vagy „terroristának” bélyegzik. Kivéve, ha muszlim migráns és éppen bombát tett a feneked alá vagy elvágta a torkod vagy megerőszakolta a lányodat. Teljesen mindegy, az ilyennel szemben nem használhatóak ilyen szélsőséges fogalmak. A muszlim migráns legfeljebb „pszichés problémákkal küzd”. Ám aki „szélsőségesnek” vagy „terroristának” lesz nyilvánítva, például aki szerint létezik etnikum, nemzet és nemzetállam, annak letiltják a bankszámláját, letiltják internetes kapcsolatait, azért eljön a rendőrség és elviszik.

És most jön az Európa és Németország felszámolóbiztosának kijelölt Merz, aki a kampányban megígérte, hogy véget vet a migrációnak és nem engedi megváltoztatni a német alkotmányt annak érdekében, hogy iszonyatos méretű hitelt vegyenek fel, majd győzött, és másnap megváltoztatták az alkotmányt és felvesznek ezermilliárd euró hitelt, amit mind-mind fegyverekre fognak költeni. Továbbá odaadja az ukránoknak a német Taurus rakétákat, amelyekkel célzott csapást lehet mérni akár Moszkvára is.

El tudják képzelni, milyen reakciót váltana ki az oroszokból, ha német rakéta csapódna mondjuk a Vörös térbe, ráadásul német irányítással? Igen… Olyan reakciót… Amúgy egy Taurus egymillió euró. Első körben 150 darabot akar Merz átadni az ukránoknak. És mit gondolnak, ki a Taurust gyártó konzorcium főrészvényese? Hát a BlackRock. Honnan jön Merz, hogy beüljön a kancellári székbe? Hát a BlackRock igazgatótanácsából. És az ezermilliárd euróból ki fogja zsebre tenni a legtöbbet? Igen, a BlackRock.

Hát ezért kockáztatja ez a sötét gazember a harmadik világháborút. És természetesen a migráció megállítása már el van felejtve. Itt tartunk most, tisztelt hölgyeim és uraim. Ez lett Európából, a gyönyörű nőből, és ezért nem tudom azt mondani, hogy szeretem őt.

U.i.: Nézz csak oda! Még pislákol a német lelkiismeret és életösztön! A gazember Merz, a BlackRock ügynöke első körben nem kapta meg a szükséges mennyiségű szavazatot! Ilyen még nem történt eddig. Nyilván nem véletlen, hogy most igen. De ne legyünk naivak: legközelebb megkapja. Vagy ha mégsem, hát legfeljebb érvénytelennek nyilvánítják a szavazást, és egyszerűen kikiáltják kancellárnak. Akinek meg nem tetszik, az „szélsőséges” lesz és „terrorista”.

Ja! El ne felejtsük! Magyarországon megszűnt a demokrácia…