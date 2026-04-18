Legyünk derűsek, csak azért is

Szándékosan vártam néhány napot e heti agyrémem megírásá­val. Gondoltam, előbb ülepedjen valamennyit mindaz, ami vasárnap este történt az országgal, a kormánypártokkal, nem ­utolsósorban politikai közösségemmel.

Sokkoló volt. Hihetetlen, felfoghatatlan. És különösen gyors. Régebbi választásokon ahhoz voltunk szokva, hogy éjszakába nyúlóan kapcsolgatjuk a televíziót, nézegetjük a ­részeredményeket és álmossággal vegyes izgatottsággal várjuk a végét. Most meg olyan kényszerképzetem támadt, hogy még le sem ültem, a mészár­lás máris véget ért.

Ismerőseim a közeli faluban még javában számolták a szavazatokat, amikor kilenc óra után néhány perccel a miniszterelnök megjelent a színpadon, és bejelentette a Fidesz vereségét. Félelmetes, hol tart ma már a tudomány. Mintha időcsapdába kerültem volna, mint a szomszéd úr kakasa.

A másnap reggel is érdekes volt. Ugyanazok a díszletek és körülmények, ­mégis valahogy másként. Különös, furcsa, megmagyarázhatatlan érzés. Estig nem is nézek, olvasok híreket és véleményeket, az úgynevezett közösségi portálokat messzire elkerülöm, az azokból áradó lealjasodásból, mocsokból és humornak szánt primitív gúnyból egy életre elég volt.

Hiába no, nem vagyok alkalmas digitális harcosnak. A rendőrökkel folytatott kergetőzés jobban ment annak idején. Pedig azok durvább arcok voltak a mostaniaknál, 1988–89-ben és 2006-ban is. Utóbbiak közül sokan nem is beszéltek magyarul.

Emlékszik még valaki erre? Dehogy emlékszik. A világ megváltozott közben, az idő felgyorsult, és valahogy az emberek minősé­ge is mintha átalakult volna. Persze az emberek ilyenek is, meg olyanok is. Ráadásul a mostani választások kimenetelében döntő szerepet játszó korosztályok, a betűkkel jelölt generá­ciók tagjai még meg sem születtek akkor vagy éppen gyerekek voltak. Most meg úgy hörögtek diktatúráról, hogy a leghalványabb segédfogalmuk sem lehet arról, milyen is az valójában. Nem tudom, hogy amikor majd kijózanodnak (egyszer ki kell), eszükbe jut-e akár csak egy pillanatra is, hogy a választásokon az dőlt el leghamarabb, ami ellen „harcoltak”. Hogy az Orbán Viktor nevével fémjelzett tizenhat esztendő alatt minden volt ebben a hazában, de diktatúra pont nem.