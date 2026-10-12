Fordulat a kormányfő büntetőügyében?

Ha az elkövető magát a telefont is elviszi, a helyzet összetettebbé válik, mivel a lopás idegen dolog jogtalan eltulajdonítás céljából történő elvételét bünteti. A telefon fizikai dolog, de értéke nagyrészt a benne tárolt adatokban rejlik, így ha a szándék a belső tartalom feletti uralom megszerzésére irányul, az alátámaszthatja az egész készülékre vonatkozó jogtalan eltulajdonítási célt. A bírói gyakorlat szerint ráadásul rablást követ el, aki az elvett telefont visszakövetelő sértettet erőszakkal tart vissza. Ugyanakkor, ha a kontroll csak átmeneti és a cél kizárólag a tartalom törlése, a teljes eltulajdonítási szándék kevésbé valószínű, bár a magyar gyakorlat szigorúbb lehet, ha a cselekmény a tartalom végleges elvonására irányul. Ezekben az esetekben a lopás és az információs rendszer megsértése halmazatban is felmerülhet.

Az ügyészség jelenlegi minősítése a lopás, de több jogász szerint hiányozhat a tartós eltulajdonítási szándék, így inkább a rongálás vagy a kényszerítés jöhetne szóba, míg a helyes szakmai megközelítés a specialitás elvére épül, amely szerint a 423. § a központi tényállás, ha a cselekmény lényege a felvételek törlése. A tiltott adatszerzés is felmerülhet, ha a felvételeket titkos módszerrel szerezték meg. Az Alkotmánybíróság emellett erős védelmet biztosít a kommunikációs adatoknak mint a magánszféra részének, ami közvetve erősíti azt az értelmezést, hogy a telefon belső tartalma a tulajdonjog lényeges eleme, az európai összehasonlításban pedig a német gyakorlat is szigorú eltulajdonítási szándékot követel meg a lopásnál, míg az adatok törlését az adatelleni tényállások alá vonja.

A kihallgatás valódi jogi fordulatot akkor hozhat, ha a bíróság a felvételek törlését vagy elvonását a Btk. 423. § szerint értékeli, és azt a lopással vagy rablással összefüggésben vizsgálja. Az információs rendszer vagy adat megsértése bűntett, súlyosabb büntetési tétellel, mint a kisebb értékre elkövetett lopás vétsége. Jelentős érdeksérelem esetén a büntetési keret még magasabb. Ez a minősítés a mandátum és a miniszterelnöki tisztség szempontjából is relevánsabb lehet, mint a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vagy esetleg a rongálás.