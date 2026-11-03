idezojelek
Belföld

Németh Miklós szava

A kormánypropaganda egy hazug kommunista homályos derilálását próbálja csatasorba állítani a nemzeti jobboldal és annak vezetője ellen. Szánalmas és nevetséges próbálkozás.

Ifj. Lomnici Zoltán avatarja
Ifj. Lomnici Zoltán
Németh Miklós
2026. 11. 03. 9:41
Fotó: Fortepan / Glósz András
1

Egy miniszterelnök, aki a pártközpontból jött, a gazdaságpolitikai osztályt vezette, és „nem tudta”. Az Index kritikusa hisztérikusan dobta le a könyvet a 240. oldalon. Joggal. A PestiSrácok és más jobboldali elemzések szerint része és működtetője volt annak a gépezetnek, amelyik a rendszerváltás előtt eltüntette a pártvagyont és leprivatizálta magának az állami cégeket. A Next 2000 Kft. és társai nem a semmiből jöttek.

A Dunagate sem „nem tudtam” ügy. 1990 januárjában az ellenzék (Kis János, Fodor Gábor) szólt neki, hogy a Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége továbbra is adatokat gyűjt az ellenzékiekről, és közben anyagokat semmisítenek.

 Németh válasza: május óta nem olvassa az operatív jelentéseket, mert lezárt korszaknak tekinti, és egyébként is, a Tervhivatalban is selejteznek, mert nincs hely. A belügyminiszter (Horváth István) belebukott. Németh három megoldást javasolt Antallnak: zúzzák be az összes ügynökjelentést, titkosítsák 99 évre, vagy hozzák nyilvánosságra. Antall egyiket sem fogadta el. A hálózat csapdájában a miniszterelnök „nem is értette, mi történik”.

A Bős–Nagymaros előkészítésében is ott volt mint KB-osztályvezető. Az ÁSZ későbbi jelentése nevesíti a döntés-előkészítők között. A határnyitás és a vasfüggöny lebontása valódi lépés volt (Gorbacsov jóváhagyásával), és a keletnémet menekültek átengedése hozzájárult a berlini fal leomlásához. De a rendszer utolsó magyar miniszterelnökeként nem a semmiből jött. 2014-ben Berlinben elnézést kért annak a német férfinak az élettársától, akit a határőrök lőttek le augusztusban – Németh korábbi tűzparancstilalma ellenére. Az utolsó áldozat a „békés átmenet” alatt esett el.

A könyvében és interjúiban Németh a „tudatlanság fátyla” mögül kormányzó, becsületes embert mutatja, akire a korrupció árnyéka sem vetült. Személyes korrupcióról tényleg nincs nyoma, ellentétben sok utódjával. De a rendszerszintű felelősség – az eladósodás, a vagyonátmentés előkészítése, a pártapparátusi konformizmus, a Dunagate kezelése – nem tűnik el attól, hogy utólag „nem tudtam”-mal és „sodródtam”-mal magyarázza. A Magyar Narancs kritikája pontos: a sárga földig lebutított understatementekkel igazolja a karrierjét. Az Index szerint gyermeki ártatlansággal vall hazugságairól és kicsinyességéről.

Németh szava a túlélőé, aki a végén a helyes oldalon állt, mert a rendszer úgyis összeomlott, és aki ma is aránytévesztésnek tartja a Dunagate-et „magyar Watergate”-ként emlegetni. A szó szép. A mérleg – pártpolitikusként felépített adósság, kontrollálatlan vagyonkiürítés, titkosszolgálati botrány a saját kormánya alatt, és a „nem tudtam” monológ – kevésbé. A kommunista politikus utolsó szava az, hogy ő csak szakértő volt. A tények mást mondanak.

 

németh miklóskádármszmpminiszterelnökKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekorbán anita

Washingtoni csúcs

Pilhál György avatarja

Saját nagyszerűségéről áradozott minap Orbán Anita az ATV Heti Napló című műsorában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu