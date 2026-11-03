Németh Miklós szava

A Dunagate sem „nem tudtam” ügy. 1990 januárjában az ellenzék (Kis János, Fodor Gábor) szólt neki, hogy a Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége továbbra is adatokat gyűjt az ellenzékiekről, és közben anyagokat semmisítenek.

Németh válasza: május óta nem olvassa az operatív jelentéseket, mert lezárt korszaknak tekinti, és egyébként is, a Tervhivatalban is selejteznek, mert nincs hely. A belügyminiszter (Horváth István) belebukott. Németh három megoldást javasolt Antallnak: zúzzák be az összes ügynökjelentést, titkosítsák 99 évre, vagy hozzák nyilvánosságra. Antall egyiket sem fogadta el. A hálózat csapdájában a miniszterelnök „nem is értette, mi történik”.

A Bős–Nagymaros előkészítésében is ott volt mint KB-osztályvezető. Az ÁSZ későbbi jelentése nevesíti a döntés-előkészítők között. A határnyitás és a vasfüggöny lebontása valódi lépés volt (Gorbacsov jóváhagyásával), és a keletnémet menekültek átengedése hozzájárult a berlini fal leomlásához. De a rendszer utolsó magyar miniszterelnökeként nem a semmiből jött. 2014-ben Berlinben elnézést kért annak a német férfinak az élettársától, akit a határőrök lőttek le augusztusban – Németh korábbi tűzparancstilalma ellenére. Az utolsó áldozat a „békés átmenet” alatt esett el.

A könyvében és interjúiban Németh a „tudatlanság fátyla” mögül kormányzó, becsületes embert mutatja, akire a korrupció árnyéka sem vetült. Személyes korrupcióról tényleg nincs nyoma, ellentétben sok utódjával. De a rendszerszintű felelősség – az eladósodás, a vagyonátmentés előkészítése, a pártapparátusi konformizmus, a Dunagate kezelése – nem tűnik el attól, hogy utólag „nem tudtam”-mal és „sodródtam”-mal magyarázza. A Magyar Narancs kritikája pontos: a sárga földig lebutított understatementekkel igazolja a karrierjét. Az Index szerint gyermeki ártatlansággal vall hazugságairól és kicsinyességéről.