A múlt kínjai a jelen asztalán: hogyan lehet alkotmányellenes az ügynökakták feltárása?

Ez a megközelítés - és itt most hangsúlyozottan nem a morális szempontokat vesszük górcső alá - súlyosan ütközik a hazai alkotmánybírósági gyakorlattal és az alapvető jogállami normákkal is. Az Alkotmánybíróság korábbi, mérvadó döntései világosan rögzítették, hogy a személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jog olyan fundamentumok, amelyeket semmilyen kollektív közérdek vagy szimbolikus politikai cél nem írhat felül garanciák nélkül.

A legfontosabb határozat e körben a 37/2005. (X. 5.) AB határozat, amely a taláros testület előzetes normakontroll döntése volt Mádl Ferenc köztársasági elnök indítványára az „elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról” szóló 2003. évi III. törvény 2005. május 30-án elfogadott módosításáról.

Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök az Országgyűlés által 2005. május 30-án elfogadott, de még ki nem hirdetett törvénymódosítás előzetes alkotmányossági vizsgálatát kérte. A törvény az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvényt módosította volna, és lényegében teljes, korlátozás nélküli elektronikus nyilvánosságot biztosított volna az ügynökakták bizonyos részeinek.

Az indítvány két fő alkotmányossági kifogása

1. Személyes adatok védelmének sérelme

A törvény kiveszi az anonimizálandó adatok köréből az operatív kapcsolatok, hálózati személyek és a Levéltár kezelésében lévő hivatásos alkalmazottak azonosításához szükséges személyes adatait. Ezeket bárki megismerheti és nyilvánosságra hozhatja – függetlenül attól, hogy az érintett közszereplő-e.

Mádl szerint ehhez nincs alkotmányosan elfogadható cél és indok. A megfigyeltek már a hatályos törvény alapján is megismerhették a velük kapcsolatba hozható személyek adatait, így a teljes nyilvánosság szükségtelen és aránytalan alapjog-korlátozás. A nem közszereplők adatai nem minősülnek közérdekűnek.