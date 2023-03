Zászló a nagykövetségen

Itt tartunk ma, ide jutott a nyugati civilizáció: ma már az őszinte szó kimondása is botrányként hathat, a normális és a nem normális közötti különbségtételt pedig intézményesen üldözi a modern inkvizíció. Szerencsére a nemzeti, konzervatív oldalnak akad válasza az elszabadult indulatokra, és őszintén bízunk benne, hogy a legközelebbi amerikai elnökválasztáson Trump, DeSantis vagy bármelyik alkalmas republikánus jelölt nyeri el a választók bizalmát.

Amikor legutóbb Szarajevóban jártam, elnézegettem a délszláv háború nyomait. A város csinosodik, szépül, de a golyók még ott vannak az épületekben, a muszlimok, szerbek és horvátok pedig nem élnek úgy együtt, ahogyan valaha, még a jugoszláv időkben. Ebbe a posztháborús térségbe új igéivel időközben megérkezett az Egyesült Államok is. Ha az ember villamossal elhalad a szarajevói amerikai nagykövetség mellett, az első, amire felfigyel, a messziről is jól látható szivárványos zászló. Merthogy a demokrata adminisztráció ezt függesztette ki, ezt üzeni Bosznia-Hercegovina népeinek. A vérontás földjére ezzel az üzenettel tör be a világ vezető nagyhatalma. Ők állami akaratként a deviancia jogát és diadalát hirdetik, de nemcsak ott, mindenhol, ahol jelen vannak.

Nehéz azt a nagykövetségi szivárványos zászlót elfelejteni. Szerencsére – ha jól értelmezem – a CPAC másféle üzenetet fogalmaz meg a világ népeinek. Gyakorlatilag a nyugati civilizáció sorsa áll vagy bukik azon, hogy a következő évtizedekben mit kapunk onnan, a tengerentúlról. Inkább érkezzen jó szó, innováció, tudás, partnerség, ne pedig bennünket elhomályosító, eltiporni szándékozó birodalmi politika. Ezért küzdünk együtt, amerikaiak és magyarok, nyugatiak és keletiek, mindenféle emberek, akik közösségi jövőt szeretnének, nem lassú pusztulást.