A diszkókorszaknál tart a Porsche

Nagyon sikeresek voltak a Heritage Design sorozatba tartozó limitált szériák, úgyhogy a Porsche a Spirit 70-nel folytatja a sort. A 911 Carrera GTS Cabriolet alapján 1500 autó erejéig idézik meg a hetvenes-nyolcvanas éveket, azaz a diszkókorszakot.

A karosszériát kifejezetten ehhez a modellhez kikevert Olive Neo színre fényezik, a fekete mellett még a bronz szín is megjelenik a karosszérián és a Fuchs felniken. A tető a szélvédőkerethez hasonlóan fekete színű. A 911-es számból induló tripla versenycsíkot kap az autó, ezek a vászontetőn is folytatódnak, oldalt a márkanév olvasható, és rajtszámnak is van helye. Elöl az 1963-asra erősen hasonlító márkajelzést használnak, a Porsche Heritage jelvény a hátsó szellőzőnyílásra kerül fel úgy, ahogy anno a 100 000 km-t futott 356-osok kaptak egy jelvényt. A hátsó márkajelzést bearanyozzák.

Az utastér különlegessége a Pasha-mintájú kárpit fekete és Olive Neo színben. Az eltérő méretű téglalapok segítségével a célban lengetett kockás zászlót idézik meg, a korabeli velúrszövet helyett ma már gyapjúból készült szövetet használnak. Emellett nem spórolnak az Olive Neo színű cérnával készített díszvarrással ellátott bazaltfekete bőrkárpittal sem. Lecserélik a műszeregység digitális grafikáját, fehér mutatókat használnak, a zöld számok a Porsche 356-ost idézik. Ugyanez a színösszeállítás a limitált szériához készített Sport Chrono stopperóránál.

Műszakilag nincs változás a Porsche 911 Spirit 70-nél, tehát a 3,0 literes hibrid turbómotor 541 LE/610 Nm teljesítményű, ez 3,1 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 312 km/órás csúcssebességet tesz lehetővé. Európában már rendelhető a limitált széria, az indulóár 240 000 euró, a többi piacon később kezdik meg a forgalmazást. Az autóhoz Spirit 70 Kollekció néven ruházati kiegészítőket is készítettek, amelyek szintén a diszkókorszakot idézik.