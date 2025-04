Belső égésű motort akar rakni a villanyautókba a Renault-Geely leányvállalata

Kifejezetten a belső égésű motorok és a hozzá kapcsolódó erőátvitel fejlesztésére és gyártására hozta létre a francia Renault és a kínai Geely a Horse Powertrain nevű beszállítót, amely a Sanghaji Autószalonon mutatja be a Future Hybrid nevű megoldását. Ez egy olyan belső égésű motor-generátor-hajtómotor-teljesítményelektronika egység, amely minimális módosítással befér a villanyautók első hajtómotorjának/teljesítményelektronikájának helyére (legfeljebb az első csomagtartót kell feláldozni), így műszaki szempontból minimális befektetéssel lehet azt átvenni. Ezzel olyan helyeken is eladható lehet a villanyautó, ahol ma még a töltő-infrastruktúra hiánya miatt nem életképes a technológia.

Hatótávnövelőről van szó, ahol a különféle üzemanyaggal (benzin, alkohol, szintetikus üzemanyagok) működő belső égésű motor csak egy generátort hajt, a kerekeket egy villanymotor mozgatja, ezáltal változatlanul maradhat a hátsó hajtómotoros összkerékhajtás is – akár 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel is. Természetesen a Future Hybrid technológia belső égésű motorral szerelt autónál is alkalmazható, azokat viszonylag olcsón (a kellően nagy méretű akkumulátornak azért helyet kell találni) lehet villanyautóvá alakítani a segítségével. A Horse Powertrain Future Hybrid technológiája 2028-ban jelenik majd meg az utakon, de konkrét típust egyelőre nem említettek.