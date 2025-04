Szó szerint bearanyozták a Zeekr óriási egyterűjét

Azoknak készül a Zeekr 009 óriás egyterű – ennek átmárkázott változata a Volvo EM90-es – legújabb, Grand Collector Edition változata, akiknek túlságosan sok pénzük van. Amíg a normál modell indulóára 349 800 jüan, a most bemutatott csúcsmodellért 899 000 jüant kérnek, és nem aggódnak azon, hogy nem lesz kereslet. Pontosan egy évvel ezelőtt dobták piacra a négyszemélyes Grand változatot 789 000 jüanos áron, abból ezer példányt értékesítettek 115 nap alatt, éves szinten pedig az értékesítés 15 százalékát adja ez a modell, amelyből most igazán fényűző változatot készítettek.

Karosszériaszerte hét márkajelzést vonnak be 3 gramm 24 karátos arannyal, egyébként perui lámaszőr szőnyeg borítja a hátsó utastér padlóját. A válaszfalon 43 colos képátlójú óriási képernyő található, amely a két darab Snapdragon 8295-ös chip egyikét használja a kommunikációs feladatokhoz – a Geely saját műholdas hálózata révén olyan helyeken is zavartalan a videókonferencia, ahol egyébként nincs térerő. A 18 hangszórós, 3000 watt teljesítményű hifit a Yamaha szállítja, a hűtőszekrény 18 literes. A két kényelmes fotel 24 irányban állítható és nyolcféle masszázsprogramot ismer, a könyöklőből kihajtható aszfalt is van, ha netán a saját számítógépét akarja használni az utas.

A Zeekr 009 Grand Collector Edition természetesen a legnagyobb rendszerteljesítményű, 778 LE/810 Nm-es 2 hajtómotoros összkerékhajtást kapja, a 108 kWh kapacitású akkumulátor a kínai szabvány szerint 702 km-es hatótávolságot tesz lehetővé. A Geely Kínában üzemelő saját töltőállomásain a 10—80 százalékos töltés 11,5 perc alatt kivitelezhető.