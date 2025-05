Hat évvel a bemutatása után elkészült a De Tomaso szuperautója

Aktuálisan egy Hong Kong-i befektetőcsoport tulajdonában van a De Tomaso márka, amelynek 60. születésnapján, 2019-ben mutatták be a P72 elnevezésű autóját. Ezt az Alejandro de Tomaso és Carroll Shelby által közösen megépített P70-es prototípus inspirálta, amelyet hatvan évvel ezelőtt mutattak be – nem véletlen tehát, hogy hat évig tartott a szériaváltozat kifejlesztése.

Az analóg vezetési élményt ünnepli a sportkocsi, amely saját fejlesztésű, teljes egészében karbon vázat használ. Nemcsak az utascella, de az első-hátsó segédkeret is műanyagból készül, így merev és könnyű a szerkezet, és lehetővé tette, hogy a lehető legmélyebbre építsék be a motort és a váltót, és nem kellett kompromisszumokat kötni a futómű-geometriánál sem. A nyomórudas felfüggesztésben szereléssel három fokozatban állítható lengéscsillapítókat használnak. Természetesen a külső karosszériaelemek is karbonból készülnek, alapvetően fényezik az autókat, de lehetőség van csupasz, csak lakkozott külső rendelésére is.

Nem tér ki rá a sajtóközlemény, de valószínűleg a történelmi kapcsolat miatt Fordtól származik az 5,0 literes V8-as blokk, amelyet teljesen átalakítanak – új a forgattyús mechanizmus, kompresszort is szerelnek rá, aminek 700 LE és 820 Nm az eredménye. Nincsenek választható üzemmódok, a benzinmotor mindig a maximumot nyújtja. Ez egy rövid áttételezésű, hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül hajtja a hátsó kereket, nem a csúcssebességre, hanem a jó gyorsítási képességre hangolták a működést.

Képernyőmentes az utastér (azért egy telefontartót elrejtettek a műszerfalon), analóg műszerek és a nyílt kulisszás kézi váltó karja határozza meg a hangulatot. Utastérszerte 190 darab alumínium alkatrész teszi egyedivé a hangulatot, ezek finise lehet szemcseszórt, szálhúzott (kézzel végzik) vagy polírozott (kézzel végzik).

A névnek megfelelően 72 példányt építenek a De Tomaso P72-ből, ezen felül van még a sajtófotókon látható fehér-arany fényezésű végső prototípus is – ennek a megjelenését nem fizető ügyfél, hanem a gyár határozta meg. Az első ügyfelek 2025 végén vehetik át autójukat. Azt nem árulták el, mit hoz a jövő, de várhatóan még több autót is megvalósítanak majd a „P” vázon.