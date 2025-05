Hans-Jürgen Abt megépítette álomautóját, az 530 lóerős Audi Quattrót

Amikor Hans-Jürgen Abt az édesapjától a nyolcvanas években átvette a tuningcég vezetését, egy Audi Ur-Quattro volt a cégautója az első években, amely aztán a cég saját gyűjteményének része lett. Nemrég aztán, amikor pár alkalmazottjával és barátjával a bodeni tavon hajókáztak, felmerült, hogy modernizálni kellene a régi konstrukciót, amit aztán titokban végre is hajtottak a tuningcég mérnökei.

Fognak egy korabeli Audi Quattro karosszériát, majd teljesen lecsupaszítják azt, elvégzik az esetleg szükséges javításokat, majd „láthatatlan” bukókeret beépítésével erősítik meg azt, a szélesítéseket kevlár- és karbonelemek segítségével valósítják meg. Modern, Győrben gyártott, 2,5 TFSI-t építenek be az orrba, aminek 530 lóerőre növelik a teljesítményét, ehhez passzolóan modern abroncsokat és blokkolásgátlót is beépítenek. A Friends of Abt!-esten mutatkozott be az Abt Audi Quattro, amelyből eredetileg egy 25-ös szériát akartak készíteni, de mivel azt három óra alatt elkapkodták, másnap reggel további öt példányt adtak hozzá ehhez – természetesen miután mind a 25 vevőtől megkérdezték, hogy rendben van-e ez a változtatás. Az öt további autóra is már az előző este megvolt vásárló.