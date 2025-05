Másfél év késéssel, de megérkezik hozzánk a friss Corolla Cross

Forrás: Toyota

Mivel hozzánk az eredeti forgalmazáskezdéshez képest bő egyéves késéssel érkezett meg a Toyota Corolla Cross szabadidő-autó, a modellfrissítésnél is ki kellett várni ezt az időszakot. A lökhárító részét képező színre fújt orrot már 2024 februárjában megmutatták Thaiföldön, ahhoz képest a fényszóró jelent újdonságot. Az európai modellen a High felszereltségnél kötik össze a lámpákat LED-csíkkal, de azokban új a menetfény megjelenése, eltér még a szintén most megújuló észak-amerikai változattól is.

De van kifejezetten európai premier is, mifelénk új a Corolla Cross GR Sport változata, amelynek teljesen új orrot terveztek sarkos, egyenes vonalakkal határolt hűtőráccsal, látványos légterelőkkel. Ehhez a modellhez feszesebb hangolású, tíz mm-es ültetéssel együtt járó felfüggesztést is adnak 19 colos felnikkel együtt, a kormányzást is átprogramozták. Közös vonás minden Toyota Corolla Crossban a korábbinál nagyobb, 10,5 colos képátlójú központi érintőképernyő, elérhető vezeték nélküli telefontöltés és javított zajszigetelés.

Nincs változás a motorkínálatban, az 1,8-as benzinmotort használó öntöltő hibrid (140 LE) az alap, opciós a kétliteres benzinmotort használó öntöltő hibrid (194 LE), utóbbihoz hátsó hajtómotoros összkerékhajtás is elérhető. Észak-Amerikában az alapmotor kétiteres szívó (169 LE) fokozatmentes automatikus váltóval, első- vagy kardántengelyes összkerékhajtással, opciós a kétliteres benzinmotort használó öntöltő hibrid (196 LE), amihez szériában adják a hátsó hajtómotoros összkerékhajtást. A felfrissített Toyota Corolla Cross az év közepén érkezik meg Európába.