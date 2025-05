Régi receptet követ modern technológiával a Mignatta Rina

Régen is sikeresek voltak azok az autók, amelyek az amerikai technikát szemrevaló karosszériába csomagolták, ezzel próbálkozik most az olasz Automobili Mignatta, amelynek első alkotása a Rina nevű roadster. Karbon monocoque vázat használnak, amelyre karbonból készült karosszériát húznak rá. Tető nincs, helyette az ajtókárpitban alakították ki a sisaktárolókat. Analóg műszerek tájékoztatják a sofőrt a legfontosabb információkról, nehogy bármi is elvonja a figyelmét a vezetésről, a sebességmérő a két ülést elválasztó gerincen kapott helyet.

A hosszú orrban a Ford 5,0 literes Coyote V8-asán alapuló, de az olasz Italtechnica által átdolgozott szívómotor dolgozik, amihez hatfokozatú kézi kapcsolású váltó csatlakozik, és természetesen van részlegesen önzáró differenciálmű is. Az Automobili Mignatta szerint a változtatások a légcsere megkönnyítését és a tömegcsökkentést szolgálják. Pontos teljesítményadatot nem közöltek, csak annyit, hogy a teljesítmény/tömeg arány megközelíti a 2-t, sajnos tömegadat sincs még. Mindössze évi harminc darab Rina roadster gyártását tervezik, a vásárlók szabad színválasztást is kapnak majd az egyelőre meg nem nevezett áron.