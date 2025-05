Rejtett majrévassal jön a Jeep Compass

Fotó: Aldo Ferrero

2006-os bemutatása óta mintegy 2,5 millió vásárlót szerzett a középkategóriás Jeep Compass szabadidő-autó, amelynek legújabb generációját elsőként Európában dobják piacra, globálisan csak 2026-ban kezdik meg a forgalmazását. Az STLA Medium padlólemezre az eddiginél egy számmal nagyobb karosszériát építettek fel, a tengelytávolságot 159 mm-rel nyújtották meg, maga a felépítmény 144 mm-rel hosszabb (4548 mm) és 85 mm-rel szélesebb (1904 mm) a korábbinál. Ezen belül nem csak az utasoknak jut majd több hely, de a csomagtér is bővül 45 literrel.

Fotó: AFPH

Nagy figyelmet fordítottak a légellenállás minimalizálására, például az orron csak alul van légbeömlő, azt is vezérelt zsalu teszi szabaddá, ha szükség van rá, a hátsó keréknél is van légfüggöny a karosszériáról leváló légáramlás optimalizálására. Mindezeknek eredményeként az akkumulátoros-elektromos változat szabványos hatótávolsága akár 650 km is lehet.

Az összkerékhajtású változatnál nem csak fekete arcot ad az új lökhárító, de javítja a terepképességeket is: az első terepszög 27°, a rámpaszög 16°, a hátsó terepszög 31°; elsőkerékhajtásnál az első terepszög 20°, a rámpaszög 15°, a hátsó terepszög 26°. Eltérő rugókkal 10 mm-t emelik meg a karosszériát, így már 210 mm a hasmagasság, a 19 colos felnikre magasabb oldalfallal rendelkező M+S abroncsokat szerelnek, könnyen takarítható üléskárpitot használnak. A gázlómélység egységesen 470 mm.

Fotó: Jeep

Az utastér első részében már 34 liternyi tárolóhely áll rendelkezésre, az anyósülés előtti polc gumírozott bevonatot kap, hogy még terepen se csúszkáljanak az ott lévő tárgyak, a vastag és jól megmarkolható perem váltja ki a majrévasat. A vezetőt 10,25 colos képernyő tájékoztatja, a központi érintőképernyő 16 colos képátlójú. Távoli frissítésekkel tartják naprakészen a tudást, legyen szó a szórakoztatóelektronikáról vagy épp a kezdetben 2-es szintű önvezetésre képes (pl. automatizált sávváltás) vezetőtámogató rendszerekről. A csomagtér 550 literes, bővítésre 40:20:40 arányban osztott hátsó támlával van lehetőség.

Fotó: Aldo Ferrero

Európában öntöltő hibrid, plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos hajtással kínálják a Jeep Compass harmadik generációját. A belépőt az 1,2-es turbómotort használó 145 lóerős e-Hybrid jelenti, majd az 1,6-os turbómotorral rendelkező 195 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtás következik. Akkumulátoros-elektromos hajtásból rögtön 3 félét kínálnak, alap akkumulátorral 213 lóerős a hajtómotor, a nagyobb akkumulátorral már 231 lóerőt adnak, és van a 2 hajtómotoros 4xe összkerékhajtású változat 375 lóerős rendszerteljesítménnyel. Utóbbi a márka sajátja, a Jeep mérnökei nagyobb teljesítményű (67 LE/232 Nm) hátsó hajtómotort használnak 14:1 áttétellel – a keréken 3100 Nm nyomaték jelentkezik. A fedélzeti töltő 22 kW-os, villámtöltésre 160 kW teljesítménnyel van lehetőség. A Jeep Compass sorozatgyártása elsőként az olaszországi Melfiben indul, kontinensükön már az idei utolsó negyedévben az utakon lesznek az autók, globálisan 2026-ban dobják piacra az újdonságot, a helyi igényekhez igazított erőforrásokkal. Például Dél-Amerikában a Fiat-féle 1,3-as, négyhengeres turbómotort használó öntöltő hibrid hajtást kínálnak majd, de várható 2,0 literes turbómotor megjelenése is egyes piacokon.