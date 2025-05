Sanghaji Autószalonon top5: az MI-vezérelte terepjárótól a 800 lóerős luxusbuszig

1. Geely Galaxy Cruiser – úszó terepjáró mesterséges intelligenciával

A háttérban futó videón az úszás is látható

Fotó: Gulyás Péter

Közel ötméteres hosszával, kétméteres szélességével és magasságával impozáns látványt nyújt a hibrid szuperterepjáró, amely

több mint egy tanulmány, de még nem is szériaérett.

Ki kell emelni a külső részletek közül az ókori csillagászati eszköz, az armilláris gömb (régiesen: gyűrűs teke) által inspirált fényszórókat, míg a hátsó lámpák a 2021-ben világűrbe bocsátott kínai űrállomást, a Tienkungot (magyarul mennyei palota) idézik. De az űrtechnológiából valóban profitál is a Galaxy Cruiser: a Geely saját, egyre bővülő műholdas hálózata netkapcsolatot biztosít számára még a térerőtől távoli területeken is, továbbá terepezés közben műholdas és drónos felderítést használva kerüli ki a komolyabb veszélyeket.

A formatervezők a Land Rover Defenderből merítettek ihletet

Fotó: Gulyás Péter

A Geely szerint ez a világ első járműve, amelyben a hibrid hajtás és az összkerékhajtás üzemmódjai között a mesterséges intelligencia választ, mindig a pillanatnyi körülményeknek és terepviszonyoknak megfelelően. Az intelligens hajtásrendszer a két villanymotor segítségével szintén automatikusan áll át első-, hátsó- vagy összkerék-meghajtásra, és differenciálzárakat is képes szimulálni. De nem hétköznapi az aktív futómű sem, amely összkerék-kormányzással felvértezve olyan fejlett funkciókra képes, mint a rákjárás, a helyben megfordulás (tankforduló), az akadály-átugrás, a defektes kerékkel való továbbhaladás és a „vezető nélküli” driftelés. Mellesleg magas építése ellenére a Galaxy Cruiser 80 km/h-val képes teljesíteni aszfalton a jávorszarvastesztet, amivel a terepjárók között állítólag rekorder. A Geely szerint a terepjáró felett lehetetlen lesz elveszíteni az irányítást, az új fejlesztésű Golden Short Blade akkumulátor sosem fog öngyulladást produkálni, a kocsi nem ütközik közúton és nem süllyed el vízben, ahol úszni is képes 8,5 km/h sebességgel.

2. Lynk&Co 900 – családi SUV kijelzős lökhárítóval, házimozival, és 857 lóerővel

Külső kijelzőjével kommunikál a környezetével a több mint ötméteres SUV

Fotó: Gulyás Péter

Egyértelmű, hogy a Lynk&Co új csúcsmodelljének, a 900 nevű SUV-nak a legizgalmasabb külső részlete az orrán lévő széles kijelző, amely 10192 darab LED-ből áll. Ennek segítségével nem csak egyszerű, hanem

animált grafikákat is meg tud jeleníteni az autó,

a kiállításon egy ugráló kiskutyát és jobbról balra néző szemeket láttunk feltűnni a szürke árnyalatú képsávon. Egy fokkal egyszerűbb az oldalfalra is ráforduló hátsó lámpa, ott csak kétszínű (piros/fekete) grafika megjelenítésére képes a 2400 darab LED – természetesen a kötelező világítási funkciók mellett. Teljesen sima az 5240 mm hosszú, 1999 mm széles, 1810 mm magas és 3160 mm tengelytávolságú karosszéria oldala a légellenállás optimalizálása érdekében, télen jól jöhet, hogy a süllyesztett kilincseknek „jégtörő” üzemmódja is van.

Hatüléses az utastér, ahol nem csak helyből (6,16 négyzetméteres a sík padló), de szórakoztatóelektronikából (nyolc érintőképernyő áll rendelkezésre) sincs hiány. A műszerfalra egy 76 cm-es képátlójú, 6K felbontású monitor kerül, egy ugyanekkora kijelző nyílik le a tetőből a második sor előtt. Külön műszeregység került a kormány mögé, az első ülések közötti konzol végén is van dedikált érintőképernyő a hátsó kényelmi berendezések vezérlésére. Mivel két darab, ma csúcsnak számító Qualcomm 8295-ös chipet használ a fedélzeti rendszer, olyan finomságokat is tud a 900-as, hogy a 256 színű hangulatvilágítása nem csak a zenét tudja követni pulzálással, de például a sofőr tényleges, valós időben érzékelt szívverését is. A második sorban 55 centis sínen tologathatóak és 180 fokban el is forgathatók a fotelek, de a harmadik sornál is van 12,5 centinyi hosszirányú állításra lehetőség. Hat üléssel is maradhat 300 liternyi csomagtér, a fedél lenyíló alsó részének terhelhetősége 300 kg, így az akár horgászpadnak is használható 2-3 személy számára.

Ülőpadként is haszálható a csomagtérfedél alsó része

Fotó: Gulyás Péter

A Volvo által kifejlesztett SPA Evo építőkészletre épülő Lynk&Co 900 rögtön háromféle plug-in hibrid hajtással is készül. Alapesetben 1,5-ös turbómotor és két villanymotor (elöl 167 lóerő, hátul 313 lóerő) szállítja a 721 lóerős rendszerteljesítményt, a következő lépcsőfoknál kétliteres turbómotor kerül a két villanymotor mellé (734 lóerős rendszerteljesítmény).

A csúcsmodellbe szintén kétliteres turbómotor kerül, de már három villanymotorral, 884 lóerős rendszerteljesítménnyel,

ami 4,3 másodperces 0-100 km/h-s gyorsulást tesz lehetővé. Kétkamrás légrugózást használ a kínai SUV felfüggesztése aktív karosszériadőlés-szabályozással, a lengéscsillapítás aktívan alkalmazkodik az útfelülethez. A hátsó kerekek 20 fokos szögben tudnak elfordulni, ami nem csak minimalizálja a fordulókört, de akár oldalazásra is képessé teszi az autót.

3. Zeekr 9X – fényűző luxusterepjáró három másodperces gyorsulással

Közel 900 lóerővel kimondottan dinamikusan mozoghat a Zeekr újdonsága

Fotó: Gulyás Péter

Sanghajban volt a világpremierje a Zeekr 9X luxusterepjárónak is, amely a Range Rover, és a Rolls-Royce Cullinan vásárlóit akarja elcsábítani, és úgy is néz ki mintha ebből a két modellből gyúrták volna össze a formatervezők. A SUV prémium jellegét a LED fényszórók 42 242 lézergravírozott, gyémántcsiszolt fazettái emelik ki, amelyek sötétben „csillagos égbolt” hatást keltenek. A Lynk&Co 900-hoz hasonlóan vízszintesen osztott, fel- és lenyíló csomagtérfedelet kap ez a szabadidő-autó is, de itt az alsó részhez választható bőrkárpitozású szék is. Büszke rá a Zeekr, hogy a kategória legnagyobb szögben (80 fok) nyitható hátsó oldalajtajai könnyítik meg a ki- és beszállást a prominens tulajdonosoknak.

A krómozott C-oszlop is büszkén hirdeti Zeekr márkanevet

Fotó: Gulyás Péter

A 9X az első Zeekr modell, amely nem tisztán elektromos hajtású. Az összkerekes Super Hybrid rendszer állítólag az akkumulátoros-elektromos (BEV), a plug-in (PHEV) és a hatótávnövelős elektromos hajtások (EREV) előnyeit egyesíti. 900 voltos az elektromos architektúra, csak akkumulátorral is 380 km a kínai szabvány (CLTC) szerint mért hatótávolság, de biztonság kedvéért van még egy 279 lóerős kétliteres turbómotor is hatótávnövelőnek. Mivel

a hajtó villanymotorok rendszerteljesítménye 898 lóerő,

kereken három másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra a közel három tonnás óriás.

Hatalmas csődület volt a 9X miatt a sajtótájékoztató alatt a Zeekr standon

Fotó: Gulyás Péter

Terepre érve 110 mm-t is tud emelni a 9X a karosszériáján (akár 288 mm is lehet a hasmagasság) a légrugózás, az aszfaltos menettulajdonságokat pedig hidraulikus karosszériadőlés-szabályozás javítja. A GPilot-H9 vezetéstámogató rendszer öt Lidar érzékelőt használ és 1400 TOPS számítási kapacitással rendelkezik, aminek köszönhetően 3-as szintű önvezetésre képes a Zeekr legnagyobb SUV-ja. Ez azt jelenti, hogy a sofőr bizonyos útszakaszokon akár újságot is olvashat, amíg az autó vezet helyette. A Zeekr 9X globális bevezetése 2025 harmadik negyedévében várható – változattól függően 25-50 millió forintnak megfelelő áron – az 1300 kW csúcstöltési sebességre képes V4 Ultra-Fast elektromos töltőoszloppal együtt.

4. Smart #5 Brabus – sportautó-gyalázó családi villanyautó a német tuningmesterektől

Pár éve nem gondoltuk volna, hogy kétüléses városi minik helyett 646 lóerős SUV-ok készülnek majd Smart-emblémával

Fotó: Smart

Sanghajban bemutatkozott a valaha volt legnagyobb és legerősebb Smart, a több mint 4,7 méteres #5 szabadidő-autó csúcsváltozata, a Brabus kivitel. A két villanymotoros, összkerekes elektromos SUV 21 colos Brabus Monoblock Z felniket, matt fényezést, Brabus logókat és számos sportos, piros kiegészítőt kap. Belül a 2x13 colos OLED képernyő mellett az Alcantara-bevonatú sportkormány, és az 1190 W teljesítményű, 20 hangszórós Sennheiser hifi érdemel említést. Utóbbi többféle térhangzást is képes előállítani a rendkívül tágas utastérben, megfelelő üzemmód kiválasztása esetén még benzinesre hasonlító szintetikus motorhangot is bejátszik.

Sportos részletek egy családi SUV-ban: fém pedálok, Alcantara kormány és szénszál-utánzatú díszbetétek

Fotó: Smart

De ebben az autóban a lényeg a két hajtómotoros, 646 lóerő rendszerteljesítményű elektromos hajtás, amely rajtautomatikával

3,8 másodperces gyorsulást biztosít 0-100 km/h-ra.

A 800 voltos nagyfeszültségű architektúra jóvoltából a maximális töltési teljesítmény 400 kW, megfelelő töltőoszlopon így 18 perc alatt lehet a 100 kWh kapacitású akkumulátort 10-ről 80 százalékra tölteni, a szabványos hatótávolság eléri az 539 km-t. Valamikor az év vége felé érkezik meg Európába a Smart# Brabus, pár hónappal az #5 polgári változata után, amely kisebb teljesítménnyel és 76 kWh-s akkuval is rendelhető lesz.

5. Zeekr Mix – jópofa Volkswagen ID. Buzz-ellenfél három tolóajtóval

Majdnem olyan vidám és eredeti a dizájn, mint az ID. Buzz-é

Fotó: Gulyás Péter

A tisztán elektromos, közel 4,7 méter hosszú Zeekr Mix vidám formájával és jól variálható belterével kifejezetten családi felhasználásra készül, ezért komolyan belenyúltak a Volvo által kifejlesztett SEA műszaki alapba. Annak érdekében, hogy könnyű legyen a ki- és a beszállást, a B oszlopokat az ajtókban helyezték el, és hogy ne okozzon gondot azok mozgatása az utasoknak, három oldalajtó elektromos mozgatású tolóajtó-szerűség (nem sínen csúsznak, hanem egy kihajtó mechanizmussal rendelkeznek), csak a vezető kap hagyományos, zsanérokon elforduló ajtót.

A bal oldalon 1530, a jobb oldalon 1330 mm- nyílás van közlekedésre,

a sík padló a talajhoz képest 39 cm-es magasságban húzódik. Nem csak utazásra, de időtöltésre – például töltésre várakozás – is remek helyszínt biztosít a Mix, az első üléseket 270 fokos szögben lehet forgatni, illetve gombnyomásra rásimulnak a műszerfalra, hogy tágas, fedett tér alakuljon ki; a tetőablak 2,13 négyzetméteres.

10 perc alatt 10-ről 80 százalékra tölthető az akkumulátor

Fotó: Gulyás Péter

Összesen kilencféle üléselrendezést lehet megvalósítani az utastérben, és akkor ott van még a sokoldalú, sínen tologatható ülések közötti konzol. Annak alján nagy méretű (nyolc darab félliteres palack befogadására elég) rekeszt találunk, a hátára akár 1,5 literes palackokat tartani képes pohártartó is akasztható, és teljesen hátratolva akár asztalkát is lehet rögzíteni hozzá. Az első és a hátsó ülések is fűthetőek, szellőztethetőek és masszázsfunkciójuk is van, állítási tartományuk különösen széles, a kárpit könnyen takarítható Nappa-bőr.

Tágas, variálható, igényes és kényelmes a beltér. Mivel nincs B-oszlop, a beszállás is könnyű

Fotó: Gulyás Péter

A vidám formájú, némiképp a Volkswagen ID. Buzz-ra emlékeztető Zeekr Mix 4688 mm hosszú, 1995 mm széles és 1755 mm magas, a tengelytávolsága 3008 mm. Hátsó kerekeit egy 422 lóerős, 440 Nm nyomatékú villanymotor mozgatja, az alap-akkumulátora 76 kWh kapacitású – ezzel 550 km a kínai szabvány szerinti hatótávolság, a Geely saját nagy teljesítményű töltőjén a 10-80%-os töltés 10,5 perc alatt megvan –, az opciós 102 kWh-s (702 km, 15 perc). Az indulóár 279 900 jüan, azaz 14,7 millió Ft, a nagyobb akkuval rendelkező változatért legalább 299 900 jüant (15,7 millió Ft) kérnek.



+1 Zeekr 009 Grand Collector – fényűző luxusbusz arannyal és lámaszőrrel

A Zeekr 009-nek Kínában Volvo változata is kapható

Fotó: Zeekr

Azoknak készül a Zeekr 009 luxus egyterű Grand Collector Edition változata, akik a Bentley és a Rolls-Royce kínálatában nem találtak magunknak egyterűt. Amíg a Volvo EM90 testvérmodelljének számító 009 normál változatának indulóára 349 800 jüan (17,5 millió forint), addig a most bemutatott csúcsmodellért már 899 000 jüant (44,8 millió forint) kérnek.

Így már el lehet utazgatni hosszú távon is

Fotó: Zeekr

Hét márkajelzés is van a karosszériáján, mindet három gramm 24 karátos arannyal vonják be, a hátsó utastér padlóját pedig valódi perui lámaszőrből készült szőnyeg borítja. A válaszfalon 43 colos képátlójú óriási képernyő található, amely a két darab Snapdragon 8295-ös chip egyikét használja a kommunikációs feladatokhoz – a Geely saját műholdas hálózata révén olyan helyeken is zavartalan a videókonferencia, ahol egyébként nincs térerő. Nem szólhat rosszul a 18 hangszórós, 3000 watt teljesítményű Yamaha hifi, de van hűtőszekrény is, amely 18 literes. A két kényelmes fotel 24 irányban állítható és nyolcféle masszázsprogramot ismer, a könyöklőből kihajtható aszfalt is van, ha netán a saját számítógépét akarja használni az utas.

Nem véletlen, hogy Kínában nagyon népszerűek a fekete luxusbuszok

Fotó: Zeekr

Természetesen a tisztán elektromos hajtású Grand Collector Edition a Zeekr 009-eshez elérhető legerősebb – 778 lóerős, 810 Nm nyomatékú – kétmotoros összkerékhajtást kapja, a 108 kWh kapacitású akkumulátor a kínai szabvány szerint 702 km-es hatótávolságot tesz lehetővé. A Geely saját töltőállomásain Kínában a 10-80 százalékos töltés mindössze 11,5 perc alatt kivitelezhető.