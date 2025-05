WRC: Ogier hetedszerre is behúzta

„Azt hiszem az, hogy az elmúlt sok év után is versenyképes vagyok, olyan valami, amire igazán büszke lehetek” – szögezte le Ogier a célban. „A csapatnak köszönhetően nagyszerű volt vezetni ezen a hétvégén. Ott (Tanak) őrült módjára hajtott, de talán túl is tolta, nem tudom. Ami minket illet, a versenyek jó menedzselése az erősségünk. Nagyon boldog vagyok. Hét győzelem itt Portugáliában, nem is olyan rossz” – tette hozzá.

Bár Ogier ünnepelhetett végül a dobogó tetején, győzelme nem tűnt ennyire biztosnak szombatig. Ott Tanak tartott ugyanis a győzelem felé, mikor az észt autójában elment a kormányszervo és az első helyet így ezüsttálcán nyújtotta a rivális csapat élmenőjének. Tanak Kalle Rovanpera mögé, a harmadik helyre esett vissza az utolsó nap előtt. Vasárnap mindkét pilóta beleadott apait-anyait, de Tanaké lett a maximális Super Sunday pontszám és végül megszerezte a második helyet. A nyolcszoros francia világbajnokot azonban már nem tudta beérni.

Rovanpera eredményével csökkentette hátrányát az egyéni világbajnokságban. Elfyn Evans mögött jelenleg 30 pontos a lemaradása a második helyen. Ogier, aki félállásban vesz részt a világbajnokságbon, a harmadik helyen áll a tabellán. Tanak feljött a negyedik pozícióba.

A címvédő világbajnok Thierry Neuville a negyedik helyen ért célba vasárnap, s ezzel visszacsúszott az ötödik helyre az egyéni ponttáblán. Az ötödik helyen célba érő Takamoto Katsuta számára nem sikerült túl jól ez a rali, s bár pénteken még a második helyen is autózott, végül egy perccel lemaradva ért célba Neuville mögött.

A világbajnokságban vezető Evans hatodik lett azzal, hogy Sami Pajarit vasárnap megelőzte. Mivel a walesi pilóta első a vb-n, ezért rá hárultak pénteken a murvasepregetési feladatok, s ez eléggé visszavetette a mezőnyben, s rontotta az esélyeit a ralin. Két M-Sport pilóta, Joshua McErlean és Gregoire Munster, valamint a legjobb Rally2 pilótaként célba érő Oliver Solberg zárja az első tízet.

Folytatás három hét múlva (2025. június 5–8.) Olaszországban, a Földközi-tenger második legnagyobb szigetén, Szardínián. Bár ez is murvás rali lesz, de sokkal forróbb időjárás és töredezettebb utak várják a világbajnoki ralimezőnyt. 2024-ben Sebastien Ogier mellől elpárolt Fortuna Szardínián. Így Ott Tanak ölébe hullt a győzelem. Milyen különös, most, ezen a hétvégén, Portugáliában ugyanez történt, csak fordítva. Most Ogier húzott előnyt Tanak balszerencséjéből.

A 2025-ös Portugál Rali eredménye

1. Sebastien Ogier (FRA) GR Yaris Rally1 3:48:35,9

2. Ott Tanak (EST) i20 N Rally1 3:48:44,6

3. Kalle Rovanpera (FIN) GR Yaris Rally1 3:48:48,1

4. Thierry Neuville (BEL) i20 N Rally1 3:49:14,4

5. Takamoto Katsuta (JPN) GR Yaris Rally1 3:50:17,8

6. Elfyn Evans (GBR) GR Yaris Rally1 3:51:06,9

7. Sami Pajari (FIN) GR Yaris Rally1 3:51:14,2

8. Joshua McErlean (IRL) Puma Rally1 3:53:48,2

9. Gregoire Munster (LUX) Puma Rally1 3:54:33,4

10. Oliver Solberg (SWE) GR Yaris Rally2 3:57:51,0

A világbajnokság állása a Portugál Rali után:

Pilóták

1. Elfyn Evans (GBR) Toyota Racing WRT 118 pont

2. Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Racing WRT 88 pont

3. Sebastien Ogier (FRA) Toyota Racing WRT 86 pont

4. Ott Tanak (EST) Hyundai WRT 84 pont

5. Thierry Neuville (BEL) Hyundai WRT 78 pont

6. Takamoto Katsuta (JPN) Toyota Racing WRT 51 pont

7. Adrien Fourmaux (FRA) Hyundai WRT 44 pont

8. Sami Pajari (FIN) Toyota Racing WRT2 25 pont

9. Gregoire Munster (LUX) M-Sport WRT 18 pont

10. Joshua McErlean (IRL) M-Sport WRT 12 pont

Gyártók

1. Toyota Racing WRT 258 pont

2. Hyundai WRT 203 pont

3. M-Sport Ford WRT 72 pont

4. Toyota Racing WRT2 36 pont

