Dührohamot kapott Óbudán egy mercedeses: szidalmazott egy nőt, majd leköpte az autóját + videó

A felvételt készítő női sofőr március 19-én, Óbuda irányába haladva kezdett sávot váltani a Komjádi uszoda környékén. Elmondása szerint a manőverhez bőven volt hely, amit a hátsó kamera felvétele is alátámaszt. „Amikor kitettem az indexemet, a mögöttem jövő fehér autós sofőr azonnal a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát” – írta.

A helyzet innentől gyorsan elfajult. A sofőr egy ideig a két sáv között haladt, mert nem lehetett tudni, mire készül a másik fél. A fehér Mercedes végül a belső sávba húzódott, de még ekkor sem hagyta abba a dudálást és a mutogatást.

A történet azonban itt még nem ért véget. A Zsigmond tér környékén, egy lámpát követően a dühös autós bevágott a kamerás autó elé, majd hirtelen lefékezett. Eleinte úgy tűnt, „csak” egy klasszikus büntetőfékezésről van szó, de a helyzet tovább durvult: a férfi teljesen megállt, kiszállt az autóból, és azonnal a másik járműhöz rohant.

„Üvöltve felém rohant, szidalmazott, leköpte az ablakot, a telefonjával hadonászott, a tükrömet valószínűleg csak azért nem törte le, mert jeleztem neki, hogy veszi a kamera” – számolt be az esetről az olvasónk.