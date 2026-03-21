Rendkívüli

autós hírbüntetőfékezésautós videó

Dührohamot kapott Óbudán egy mercedeses: szidalmazott egy nőt, majd leköpte az autóját + videó

Az eset egy ártatlan sávváltásnak indult, az agresszív sofőr csak akkor állt le, amikor meglátta a kamerát.

2026. 03. 21. 9:35
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételt készítő női sofőr március 19-én, Óbuda irányába haladva kezdett sávot váltani a Komjádi uszoda környékén. Elmondása szerint a manőverhez bőven volt hely, amit a hátsó kamera felvétele is alátámaszt. „Amikor kitettem az indexemet, a mögöttem jövő fehér autós sofőr azonnal a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát” – írta.

A helyzet innentől gyorsan elfajult. A sofőr egy ideig a két sáv között haladt, mert nem lehetett tudni, mire készül a másik fél. A fehér Mercedes végül a belső sávba húzódott, de még ekkor sem hagyta abba a dudálást és a mutogatást.

A történet azonban itt még nem ért véget. A Zsigmond tér környékén, egy lámpát követően a dühös autós bevágott a kamerás autó elé, majd hirtelen lefékezett. Eleinte úgy tűnt, „csak” egy klasszikus büntetőfékezésről van szó, de a helyzet tovább durvult: a férfi teljesen megállt, kiszállt az autóból, és azonnal a másik járműhöz rohant.

„Üvöltve felém rohant, szidalmazott, leköpte az ablakot, a telefonjával hadonászott, a tükrömet valószínűleg csak azért nem törte le, mert jeleztem neki, hogy veszi a kamera” – számolt be az esetről az olvasónk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
