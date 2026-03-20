A járdán autózott, és még neki állt feljebb, amikor nem kapott elsőbbséget + videó

Az első eset Veresegyházon történt, ahol a felvételt beküldő autós egy egészen abszurd helyzettel találta szemben magát. Egy Smart a járdán közlekedett, majd amikor a kamerás autó sofőrje nem adott neki elsőbbséget, sőt dudálással jelezte, hogy ez így nincs rendben, még neki állt feljebb. „A járdán jött a smartos Veresegyházon. Mutogatott és anyukámat emlegette, nem tetszett neki, hogy mertem dudálni!” – írta a beküldő.

A második jelenet a klasszikus „nem vettem észre” kategória, csak épp itt majdnem komoly baleset lett belőle. A 52-es főút és az ágasegyházi bekötőút találkozásánál egy jobbról érkező autó egyszerűen nem adta meg az elsőbbséget. „Jobbról érkező autó az elsőbbségi kötelezettségéről teljesen elfeledkezett. Idős úr vezette az autót. Fogalma sem volt, mi történt körülötte/mögötte” – közölte a felvétel készítője.

A harmadik eset már az a szint, ahol tényleg csak a reflexeken múlt, hogy nem lett nagy baj. A Mende–Gyömrő bekötőútnál egy teljesen kiszámíthatatlan helyzet alakult ki, ahol egy autó takarásból, álló helyzetből indult el a forgalomba. „Abban a pillanatban tudtam, hogy vagy az oszlopot verem telibe, vagy az autót, és megyek az erdőbe én is… 90-ről satufék, lementem az útról, épp elkerültem mindent” – írta meg a beküldő.

A negyedik jelenet Agárdon készült, és egy olyan szabályszegést mutat be, amit sokan még mindig alábecsülnek. Egy autós egyszerűen kikerüli a gyalogátkelő előtt megálló járművet – miközben épp gyalogos halad át az úton. Ez a manőver nemcsak szabálytalan, hanem az egyik legveszélyesebb is, hiszen a takarás miatt a gyalogos gyakorlatilag láthatatlan.