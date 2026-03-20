Rendkívüli

A sorsdöntő uniós csúcs után Brüsszelben tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor – kövesse velünk élőben

autós videóBpiAutósokautós hírbaleset

A járdán autózott, és még neki állt feljebb, amikor nem kapott elsőbbséget + videó

A Bpiautósok friss közlekedési videóválogatásának első jelenete különösen erősre sikerült.

2026. 03. 20. 9:41
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első eset Veresegyházon történt, ahol a felvételt beküldő autós egy egészen abszurd helyzettel találta szemben magát. Egy Smart a járdán közlekedett, majd amikor a kamerás autó sofőrje nem adott neki elsőbbséget, sőt dudálással jelezte, hogy ez így nincs rendben, még neki állt feljebb. „A járdán jött a smartos Veresegyházon. Mutogatott és anyukámat emlegette, nem tetszett neki, hogy mertem dudálni!” – írta a beküldő.

A második jelenet a klasszikus „nem vettem észre” kategória, csak épp itt majdnem komoly baleset lett belőle. A 52-es főút és az ágasegyházi bekötőút találkozásánál egy jobbról érkező autó egyszerűen nem adta meg az elsőbbséget. „Jobbról érkező autó az elsőbbségi kötelezettségéről teljesen elfeledkezett. Idős úr vezette az autót. Fogalma sem volt, mi történt körülötte/mögötte” – közölte a felvétel készítője.

A harmadik eset már az a szint, ahol tényleg csak a reflexeken múlt, hogy nem lett nagy baj. A Mende–Gyömrő bekötőútnál egy teljesen kiszámíthatatlan helyzet alakult ki, ahol egy autó takarásból, álló helyzetből indult el a forgalomba. „Abban a pillanatban tudtam, hogy vagy az oszlopot verem telibe, vagy az autót, és megyek az erdőbe én is… 90-ről satufék, lementem az útról, épp elkerültem mindent” – írta meg a beküldő.

A negyedik jelenet Agárdon készült, és egy olyan szabályszegést mutat be, amit sokan még mindig alábecsülnek. Egy autós egyszerűen kikerüli a gyalogátkelő előtt megálló járművet – miközben épp gyalogos halad át az úton. Ez a manőver nemcsak szabálytalan, hanem az egyik legveszélyesebb is, hiszen a takarás miatt a gyalogos gyakorlatilag láthatatlan.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
