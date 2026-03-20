Éjjel is lát és kamerával figyeli az útminőséget a DS új SUV-ja

A N°7 kompakt méretű, de a felsőbb kategóriára jellemző tulajdonságokat kínál — a kényelmi extrák színvonalától a belső tér kivitelezésén át az elektrifikált hajtáslánc-választékig.

2026. 03. 20. 9:12
Forrás: DS Automobiles
Elődjéhez, a 2017-ben bemutatott DS 7-hez képest az újdonság 1,9 méteres szélessége és az 1,63 méteres magassága változatlan, de a hosszúsága 4,59-ről 4,66 méterre nőtt, amivel követi a piaci trendet. A hossznövekedés nagyrészt az öt centivel növelt tengelytávból adódik, amely kedvezően hat az utastér helykínálatára, ellentétben 

a megnövelt kerekekkel, amelyek már akár 21 colosak is lehetnek

a vizuális hatás kedvéért. A csomagtér kapacitása a hajtáslánctól és az audiorendszertől függően legfeljebb 560 liter, ami mindössze öt literrel múlja felül a DS 7-ét. Alapfelszereltség az elektromos fedélmozgatás és a kétállású csomagtérpadló, amely alatt még az alsó pozíciójában is elfér az elektromos változatokhoz járó töltőkábel.

DS N°7
Fotó: DS Automobiles

Az elegánsan ívelt tetővonal – amelyet a csomagtérajtó fölé nyúló légterelő egészít ki – viszonylag kedvező, 0,26-os alaktényezőt tett lehetővé, és állítólag a hátsó utasok számára is megfelelő a fejtér. A DS 7-hez képest a nagyobb méretű hátsó ajtók 30 százalékkal növelik az oldalablakok felületét, az opcionális panorámatető pedig 40 százalékkal lett nagyobb.

Elöl a DS N°8 által bevezetett új világító elemek tértek vissza: a jellegzetes V-alakú „fénypenge”, amely messziről felismerhető, valamint a megvilágított hűtőrács. Hátul a függőleges DS „fénypenge” nappal és éjszaka egyaránt jól azonosítható, és még a légellenállást is javítja. A drágább luxusautókhoz hasonlóan a N°7 is személyre szabható fekete kontrasztos tetőszínnel vagy a motorháztetőre is kiterjedő, bővített kéttónusú fényezéssel.

Elméletileg a fronthajtású, 245 lóerős Long Range verzió 

akár 740 km-t is meg tud tenni egy töltéssel

a WLTP kombinált ciklus szerint a 97,2 kWh-s akkumulátorral. De még autópályán, 120 km/h átlagsebességgel is több mint 450 km a hatótávja a gyár szerint. Azonos kapacitású akkumulátorral az összkerékhajtású, dupla motoros, 350 lóerős AWD Long Range csúcsverzió 679 km hatótávot kínál. 

Az elektromos kínálatot a kisebb, 73,7 kWh-s akkuval szerelt 230 lóerős E-TENSE FWD belépő verzió teszi teljessé, amely 543 km hatótávot biztosít. Mindegyik elektromos hajtáslánc rendelkezik „boost” funkcióval, amely rövid ideig fokozza a teljesítményt 260, 280, illetve az összkerekes verzió esetén 375 lóerőre. Utóbbi így képes 5,4 másodperc alatt felgyorsulni 0-100 km/h-ra.

Állítólag a töltési teljesítmény 160 kW marad 20 és 55 százalékos töltöttségi szint között végig, így 10 perc alatt 190 km hatótáv nyerhető. Az energia-menedzsmentet háromfokozatú regeneratív fékezés fokozza, amelynek erőssége a kormány mögötti váltófülekkel állítható. Mindezt kiegészíti az egypedálos funkció, amely maximalizálja az energia-visszanyerést a gyorsítópedál felengedésével. Alapáron a N°7 11 kW-os fedélzeti AC töltővel rendelkezik, de opcionálisan elérhető hozzá 22 kW-os is.

A bevezetéstől kezdve elérhető egy olcsóbb lágy hibrid hajtáslánc is,

amely az 1,2 literes, háromhengeres motorral és a 28 lóerős villanymotorral összesen 145 lóerőt kínál 5,4 literes átlagfogyasztás mellett. Közvetlenül a duplakuplungos, hatfokozatú automatikus váltóba integrálták a villanymotort, ami lehetővé teszi, hogy a SUV városi vagy elővárosi forgalomban – a menetidő felében – tisztán elektromos üzemmódban közlekedjen. Az öntöltő hibrid rendszer a lassítás és fékezés során keletkező energiát visszanyeri, és az akkumulátorba táplálja vissza, így külső töltés nem szükséges.

Igazi prémiumautó a N°7, amit az is bizonyít, hogy olyan extrák érhetők el hozzá, mint az 520 méterre világító adaptív LED fényszóró, a head-up kijelző, az éjjellátó rendszer, a beépített Chat GPT-vel rendelkező fedélzeti menürendszer, a sávváltásra képes 2-es szintű önvezető rendszer, a digitális belső visszapillantó, 

az útfelület minőségéhez igazodó adaptív lengéscsillapítás,

vagy a DS specialitása, az óraszíj mintázatú valódi Nappa bőr kárpitozás. Az X-alakú küllőkkel ellátott kormánynak nem csak a karimája, hanem a közepe is kaphat bőrözést. Bár a DS N°7 ízig-vérig francia autónak tűnik, az összeszerelése dél-Olaszországban, a Fiat Melfiben működő üzemében történik, a Stellantis hálózatán belül.


 

