Bombasztikus hatótáv, avantgárd forma - DS N°8 bemutató

Új korszak köszöntött be a DS márkánál a DS N°8 (ejtsd: numero nyolc) érkezésével. Formai értelemben a legendás, ős Citroën DS-hez méltó csúcsmodellt szerettek volna alkotni, amely méretével és tudásával is képes betölteni a zászlóshajó szerepét. Ahogy annak idején a Citroën DS igazi úttörő volt, úgy a 4,82 méter hosszú típus is igazi különlegesség, hiszen

a kupék és SUV-k érdekes ötvözetének tekinthető,

miközben sok-sok érdekességet vonultat fel. Például a kétszínű fényezésnél nemcsak a tető lesz fekete, hanem a motorháztető közepe is, utóbbit ráadásul a sorozatgyártásban világújdonságnak számító Paintjet technológiával végzik, ami nem igényel kemencében való melegítést, így alacsony CO2-terhelésű eljárás.

Természetesen amennyire lehet, igyekeztek csökkenteni a beltér anyagainak környezeti terhelését, lemondtak a krómról, a textíliák 60%-a, a szőnyegek 75%-a és a padlószőnyeg 96%-a újrahasznosított forrásból származik, az Alcantara műbőr 68%-ban újrahasznosított. Az utastér más szempontból sem átlagos, a négyküllős kormánykerék a 30-as évek luxusautóit idézi, de említhetjük a múltidéző és modern elemeket is vegyítő műszeregységet.

Fotó: DS Automobiles

A Stellantis STLA Medium műszaki alapra épül a hazánkban 24 000 000 Ft-tól rendelhető DS N°8, amely 400 voltos nagyfeszültségű rendszert használ és nettó 74 vagy nettó 97,2 kWh kapacitású akkumulátorral választható. Előbbinél 230 LE/345 Nm teljesítményű az első kerekeket hajtó villanymotor, utóbbinál pedig 245 LE/345 Nm jár, azonban

a nagyobb akkuval kérhető két hajtómotoros összkerékhajtás, amelynél 350 LE/510 Nm a rendszerteljesítmény.

A fedélzeti töltő 11 vagy 22 kW teljesítményű, villámtöltés 200 kW-tal lehetséges, így 10 perc alatt 200 km-nyi energia vételezhető. Az alapváltozat 572 km-es, míg a High Range verzió vegyes használatban akár 750 km-re is eljut, utóbbival városban ráadásul 900 kilométer is elérhető – ezzel a Tesla Model 3-ast is felülmúlja. Ugyanakkor nem a N°8 a márka egyetlen újdonsága: hamarosan egy osztállyal lejjebb is frissül a kínálat, méghozzá a DS 4 örökébe lépő N°4-essel.