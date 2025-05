Látványosabb világítással, új néven folytatja a kompakt DS

A márka új csúcsmodelljéhez, a nemrég bemutatott és első hivatalos jelenésén is túl lévő, de csak ősszel a kereskedésekbe kerülő DS N°8-hoz igazodik a francia prémiummárka kompakt modellje, amely a frissítése során az új megjelenéssel együtt a DS N°4 névre vált. Új a fényszóró sarkától lefelé kanyarodó menetfény, ami aztán szaggatott vonallal megy egészen a hűtőrács közepén világító márkajelzésig. Számszerűsítették is a változást, a motorháztető 12 mm-rel nyúlik előrébb, már a hűtőrács felett ér véget. Oldalnézetben a 19 vagy 20 colos felnik, hátul az új márkajelzés a látható eltérés.

Fotó: DS Automobiles

Alapvetően nincs változás a belső térben, a kormány mögött nagyobb felbontású, 10,25 colos kijelző tájékoztatja a sofőrt, 10 colos képátlójú a központi érintőképernyő, frissítették a grafikát. A világnyelveken elérhető beszédvezérlés már a ChatGPT segítségével próbál megoldást találni a parancsokra, a Connect One kapcsolódó szolgáltatásokat az értékesítéstől kezdve tíz éven át biztosítják, a Connect Plus az első három évben jár. Felszereltségtől függően szövet vagy Alcantara kárpitot adnak, és be lehet fizetni nappabőr kárpitra is. Nem változott a térkínálat, ami azt is jelenti, hogy a csomagtér is változatlanul 360 (plug-in hibrid), 390 (akkumulátoros-elektromos) vagy 430 (öntöltő hibrid) literes.

Fotó: DS Automobiles

Ezzel el is érkeztünk a hajtásokhoz, a belépőt jelentő 1,2-es öntöltő hibrid rendszerteljesítménye 145 lóerőre emelkedett, az 1,6-os turbómotort használó plug-in hibrid hajtás 225 lóerős rendszerteljesítményű, a 14,6 kWh kapacitású akkumulátorral az elektromos hatótávolság már eléri a 81 km-t a szabványos mérés szerint. A hajtáslánc működésének átprogramozásával a 0-100 km/óra sprintidő 3 tizeddel 7,1 másodpercre javult. A csúcsot az akkumulátoros-elektromos változat jelenti 213 lóerős, előre szerelt hajtómotorral, az 58 kWh kapacitású akkumulátorral akár 450 km lehet a hatótávolság. Az akkumulátoros-elektromos DS N°4 esetén 10 mm-es ültetéssel és az orron lévő légbeömlők egy részének lezárásával javítják a légellenállást. A fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 120 kW-tal van lehetőség.

Fotó: DS Automobiles

A felfrissített megjelenésű, tudású és nevű kompakt DS szeptemberben érkezik meg a márkakereskedésekbe, az árakat később hozzák nyilvánosságra.