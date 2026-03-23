Elérhető belépőmodellként támad fel az Audi A2

A korábbi ínséget követően az elmúlt két évben több mint húsz új modellt mutatott be az Audi, így már ő rendelkezik a prémium szegmens legfiatalabb kínálatával. 2026-ban a márkánál a figyelem középpontjában két olyan modellcsalád áll, amelyek stratégiai szempontból teljessé teszik a kínálatot a paletta két végpontján: a felső kategóriát képviselő Audi Q9 szabadidő-autó, valamint a belépő szintű Audi A2 e-tron is idén érkezik.

Az első generációs A2 több mint két évtizede, 1999 és 2005 között volt gyártásban, a különlegessége az áramvonalas, könnyű és rozsdamentes, bár drágán javítható alumínium karosszéria volt. A szintén Ingolstadtban gyártandó új nemzedék nemcsak az első generációnak, hanem a hamarosan kifutó A1 és Q2 modelleknek is a szellemi utóda lesz. Az ára várhatóan 34 ezer eurótól (kb. 13,5 millió forint) indulhat.

Már biztos, hogy ősszel tartják majd az A2 e-tron világpremierjét, addig is a kompakt villanyautó formavilágából egy vázlat ad ízelítőt, megmutatva a karosszéria sziluettjét. Ebből kiderül, hogy az első generációs A2-es utaló jegyekből nincs hiány, profilból nagyon hasonlítanak.

Az új A2 e-tron

a Volkswagen-csoport MEB elektromos platformjára épül,

méretében és specifikációjában közel áll majd a Volkswagen ID.3 ferdehátú frissített változatához, az ID.3 Neóhoz.