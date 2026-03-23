Elérhető belépőmodellként támad fel az Audi A2

2026 őszén mutatkozik be az elfeledett típus új nemzedéke, amely kizárólag tisztán elektromos hajtáslánccal lesz kapható.

2026. 03. 23. 11:48
Forrás: Audi
A korábbi ínséget követően az elmúlt két évben több mint húsz új modellt mutatott be az Audi, így már ő rendelkezik a prémium szegmens legfiatalabb kínálatával. 2026-ban a márkánál a figyelem középpontjában két olyan modellcsalád áll, amelyek stratégiai szempontból teljessé teszik a kínálatot a paletta két végpontján: a felső kategóriát képviselő Audi Q9 szabadidő-autó, valamint a belépő szintű Audi A2 e-tron is idén érkezik.

Fotó: Audi

Az első generációs A2 több mint két évtizede, 1999 és 2005 között volt gyártásban, a különlegessége az áramvonalas, könnyű és rozsdamentes, bár drágán javítható alumínium karosszéria volt. A szintén Ingolstadtban gyártandó új nemzedék nemcsak az első generációnak, hanem a hamarosan kifutó A1 és Q2 modelleknek is a szellemi utóda lesz. Az ára várhatóan 34 ezer eurótól (kb. 13,5 millió forint) indulhat. 

Már biztos, hogy ősszel tartják majd az A2 e-tron világpremierjét, addig is a kompakt villanyautó formavilágából egy vázlat ad ízelítőt, megmutatva a karosszéria sziluettjét. Ebből kiderül, hogy az első generációs A2-es utaló jegyekből nincs hiány, profilból nagyon hasonlítanak.

Az új A2 e-tron 

a Volkswagen-csoport MEB elektromos platformjára épül,

méretében és specifikációjában közel áll majd a Volkswagen ID.3 ferdehátú frissített változatához, az ID.3 Neóhoz

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
