Videóra vette, ahogy a sportautójával driftel a hóban, a rendőrök nem díjazták a mutatványt

Három hónapra eltiltották a vezetéstől azt a tolnai férfit, aki még az év elején vetette videóra az ismerősével a saját veszélyes manővereit.

2026. 03. 24. 16:00
Forrás: Police.hu
Egy, a közösségi médiában közzétett videóra lettek figyelmesek a Tolna vármegyei rendőrök év elején. Az összevágott felvételek tanúsága szerint egy autós Tolna központjában és Szekszárd belterületén is a havas úton szándékosan csúsztatta, „táncoltatta” nagy teljesítményű, amerikai sportautóját. Ezért a Szekszárdi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást indítottak.

A rendőrök azonosították a sofőrt, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy a kocsija kormányát tekergette, mert azt akarta kipróbálni a havas úton, hogy milyen sebességnél csúszik meg. Az általa elmondottakat a közzétett és megszerkesztett videó ismeretében a rendőrség és később a bíróság is másképpen értékelte. A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta a férfit a közúti közlekedési szabályok háromrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt, továbbá három hónapra eltiltották a vezetéstől is. A sofőr nem értett egyet a rendőrség döntésével, így a bírósághoz fordult. A bíróság azonban a napokban helybenhagyta a rendőrség döntését – mely szerint a manőverek elkövetésének helyszínein parkoló járművek, illetve a közút tartozékai veszélyben voltak –, így a kiszabott büntetés jogerőssé vált.

Nem csak a hó a vonzó terep a sportautós sofőrök számára: a rendőrség szerint a jó idő beköszöntével egyre többen akarják majd kipróbálni autóik menetteljesítményeit a száraz aszfalton is, így előfordulhat, hogy egyesek illegális gyorsulási versenyek szervezésétől vagy drifteléstől sem riadnak vissza.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

