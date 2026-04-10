Bivalyerős Ford Mustang állt szolgálatba a lengyel rendőrségnél

2024. március 14-én a 38 milliós Lengyelország parlamentje elfogadta az ittas járművezetésre vonatkozó törvény szigorítását. Azóta a helyi rendőrség lefoglalhatja az 1,5 ezreléket meghaladó véralkoholszinttel Lengyelország területén volán mögé ülők gépjárművét, legyen az Kispolszki vagy Bugatti. A körülmények mérlegelését természetesen az eljáró bírókra bízták, akik eddig 1200 jármű elkobzásáról döntöttek. Várható volt, hogy egy 2018-as évjáratú Ford Mustang GT is erre a sorsra jut, bár arra kevesen számítottak, hogy ez lesz a lengyel rendőrség első Mustangja.

A sofőr, egy 39 éves férfi egy Varsótól északra futó országútról hajtott árokba. Ennek körülményei nem ismertek, csak gyanítani lehet, hogy mámorában bebólintott, mert nem hagyta el a kocsit. Az viszont tény, hogy a mellette elhaladó autósok jelentették a balesetet, a járőrök pedig már a szagból érezték, az illető nincs vezetésre alkalmas állapotban. A légalkoholmérő berendezés 2.0 ezreléket jelzett, és vérvétel is megerősítette a súlyos ittasságot, ezért bevonták a férfi jogosítványát, értékes autóját pedig lefoglalták.

Múlt szeptemberben zajlott a bírósági tárgyalás, és a jogerős ítélet kimondta, a szakértői becslés alapján a 150 ezer zlotyt, azaz 13,6 millió forintot érő, 2018-ban forgalomba helyezett jármű tulajdonjoga átkerül a lengyel államkincstárhoz. Mivel az engedélyezett mennyiség tízszeresével vezetett, az eljárás költsége mellett a férfinak 8 ezer zloty, azaz 730 ezer forint bírságot is be kellett fizetnie, és három évre bevonták a vezetői engedélyét. Ügyészek kérelmezték, hogy árverezés helyett a Ford Mustang kerüljön a rendőrség tulajdonába, amit a bíró jóváhagyott.

Alapos műszakiállapot-vizsgálat és még gondosabb tervezés előzte meg az átalakítást, ami nemrég zárult le. Ahogy mondani szokás, csíkos lett a kicsike, és a Varsót is magába foglaló Mazóviai vajdaság rendőrsége vette használatba. A 450 lőerős kupé 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, és közben az ötliteres, nyolchengeres motor akkorát mordul, hogy a szirénát is túlharsogja. Érdekesség, hogy bemutatását követően terjedni kezdett a neten egy képes hír, miszerint „a zsaruk máris összetörték”, de ezt a rendőrség cáfolta.