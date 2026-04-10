Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk – Kövesse nálunk élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autós hírLengyelországFord Mustangrendőrautó

Bivalyerős Ford Mustang állt szolgálatba a lengyel rendőrségnél

A Mazóviai vajdaság rendőrségének illetékességi területén kezdte meg közszolgálatát az a 450 lóerős Ford Mustang GT, amely fél évvel ezelőtt került magántulajdonból a lengyel rendőrség gépparkjába. Súlyosan ittas tulajdonosa tavaly áprilisban hajtott árokba az akkor még tűzpiros sportkocsival.

2026. 04. 10. 14:06
Forrás: Lengyel Rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2024. március 14-én a 38 milliós Lengyelország parlamentje elfogadta az ittas járművezetésre vonatkozó törvény szigorítását. Azóta a helyi rendőrség lefoglalhatja az 1,5 ezreléket meghaladó véralkoholszinttel Lengyelország területén volán mögé ülők gépjárművét, legyen az Kispolszki vagy Bugatti. A körülmények mérlegelését természetesen az eljáró bírókra bízták, akik eddig 1200 jármű elkobzásáról döntöttek. Várható volt, hogy egy 2018-as évjáratú Ford Mustang GT is erre a sorsra jut, bár arra kevesen számítottak, hogy ez lesz a lengyel rendőrség első Mustangja.

mustang
Fotó: Lengyel Rendőrség

A sofőr, egy 39 éves férfi egy Varsótól északra futó országútról hajtott árokba. Ennek körülményei nem ismertek, csak gyanítani lehet, hogy mámorában bebólintott, mert nem hagyta el a kocsit. Az viszont tény, hogy a mellette elhaladó autósok jelentették a balesetet, a járőrök pedig már a szagból érezték, az illető nincs vezetésre alkalmas állapotban. A légalkoholmérő berendezés 2.0 ezreléket jelzett, és vérvétel is megerősítette a súlyos ittasságot, ezért bevonták a férfi jogosítványát, értékes autóját pedig lefoglalták.

mustang
Fotó: Lengyel Rendőrség

Múlt szeptemberben zajlott a bírósági tárgyalás, és a jogerős ítélet kimondta, a szakértői becslés alapján a 150 ezer zlotyt, azaz 13,6 millió forintot érő, 2018-ban forgalomba helyezett jármű tulajdonjoga átkerül a lengyel államkincstárhoz. Mivel az engedélyezett mennyiség tízszeresével vezetett, az eljárás költsége mellett a férfinak 8 ezer zloty, azaz 730 ezer forint bírságot is be kellett fizetnie, és három évre bevonták a vezetői engedélyét. Ügyészek kérelmezték, hogy árverezés helyett a Ford Mustang kerüljön a rendőrség tulajdonába, amit a bíró jóváhagyott.

mustang
Fotó: Lengyel Rendőrség

Alapos műszakiállapot-vizsgálat és még gondosabb tervezés előzte meg az átalakítást, ami nemrég zárult le. Ahogy mondani szokás, csíkos lett a kicsike, és a Varsót is magába foglaló Mazóviai vajdaság rendőrsége vette használatba. A 450 lőerős kupé 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, és közben az ötliteres, nyolchengeres motor akkorát mordul, hogy a szirénát is túlharsogja. Érdekesség, hogy bemutatását követően terjedni kezdett a neten egy képes hír, miszerint „a zsaruk máris összetörték”, de ezt a rendőrség cáfolta.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
