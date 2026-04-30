Feltámadhat a legismertebb francia népautó, a Citroën Kacsa

A Citroën új elektromos miniautóját a küszöbönálló, e-autókra vonatkozó EU-s jogszabályokkal összhangban fejlesztik. Utóbbiak célja, hogy az ilyen autók gyártása jövedelmezőbb legyen a gyártók számára, amit a mainál szerényebb biztonsági és egyéb felszereltségi követelményekkel érnének el. Több millió forinttal lenne olcsóbb az új Kacsa, mint akár az ë-C3 kisautó, amely már most is a megfizethetőbbek közé tartozik. Chardon szerint a cél pedig a Citroën európai piaci részesedésének és – ami döntő fontosságú – az elektromos járművek eladási arányának növelése.

Chardon szerint a 2CV öröksége továbbra is rendkívül nagy hatással van a Citroënre, amikor az egy új belépő szintű autót tervez, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az újdonság nagyon hasonlítana az eredeti Kacsára, mivel „a retró nem mindig a megoldás”. Vagyis az új autó nem feltétlenül az elődje előtt tisztelgés lesz, és nem is nyíltan spirituális utódként lesz beharangozva. Inkább a funkciója, portfólióban betöltött szerepe lesz hasonló, nem pedig a megjelenése.