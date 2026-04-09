Hogyan előzzük meg a baleseteket a traktoros szezonban?

A tavaszi munkálatok megkezdésével a mezőgazdasági gépek ismét nagy számban jelennek meg a közutakon. Az Agroinform.hu arra figyelmeztet, hogy a téli hónapok után az autósok gyakran elfeledkeznek a lassabb járművek sajátosságairól, egyben azt is bemutatja, hogy a várhatóan szeptemberben életbe lépő KRESZ-módosítások milyen fontos változást hoznak e járművek közlekedésében.

A mezőgazdasági járművekkel kapcsolatos balesetek az év minden hónapjában előfordultak, de nem meglepő módon számuk leginkább március-áprilisban, a július-augusztusi időszakban és októberben emelkedett az átlagos havi érték fölé. „A közúti találkozásoknál a két legfőbb kockázati tényező a sebességkülönbség és a szokatlan méret” – hangsúlyozza Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője. – „A lassú haladás ráfutásos baleseteket idézhet elő, a feltorlódó kocsisor pedig gyakran szül meggondolatlan előzéseket. Emellett ezek a járművek gyakran túlméretesek, kiálló részekkel rendelkeznek, amihez az autósok szeme nincsen hozzászokva.”

Ebben az időszakban a munkálatokhoz használt járműveket érintő közlekedési balesetek leggyakrabban a kanyarodási és az elsőbbségi szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő kivilágítás miatt következnek be. A megyei balesetmegelőzési bizottság felhívja a mezőgazdasági munkákban résztvevők figyelmét, hogy tartsák be a „KRESZ” szabályokat!

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek rendelkezniük kell:

hatósági jelzéssel,

állandó vagy ideiglenes rendszámmal,

forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,

kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

A 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépeken három betűből és három számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel haladhatnak és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. A 25 km/h sebességnél lassabb gépek, melyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel.