Hogyan előzzük meg a baleseteket a traktoros szezonban?

Egy traktor mögött haladni ma igazi türelemjáték, de az őszi KRESZ-módosítás után a rugalmasabb forgalom és a tisztább utak javíthatnak a helyzeten.

2026. 04. 09. 14:31
Forrás: Police.hu
A tavaszi munkálatok megkezdésével a mezőgazdasági gépek ismét nagy számban jelennek meg a közutakon. Az Agroinform.hu arra figyelmeztet, hogy a téli hónapok után az autósok gyakran elfeledkeznek a lassabb járművek sajátosságairól, egyben azt is bemutatja, hogy a várhatóan szeptemberben életbe lépő KRESZ-módosítások milyen fontos változást hoznak e járművek közlekedésében.

A mezőgazdasági járművekkel kapcsolatos balesetek az év minden hónapjában előfordultak, de nem meglepő módon számuk leginkább március-áprilisban, a július-augusztusi időszakban és októberben emelkedett az átlagos havi érték fölé. „A közúti találkozásoknál a két legfőbb kockázati tényező a sebességkülönbség és a szokatlan méret” – hangsúlyozza Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője. – „A lassú haladás ráfutásos baleseteket idézhet elő, a feltorlódó kocsisor pedig gyakran szül meggondolatlan előzéseket. Emellett ezek a járművek gyakran túlméretesek, kiálló részekkel rendelkeznek, amihez az autósok szeme nincsen hozzászokva.”

Ebben az időszakban a munkálatokhoz használt járműveket érintő közlekedési balesetek leggyakrabban a kanyarodási és az elsőbbségi szabályok megsértése, valamint a nem megfelelő kivilágítás miatt következnek be. A megyei balesetmegelőzési bizottság felhívja a mezőgazdasági munkákban résztvevők figyelmét, hogy tartsák be a „KRESZ” szabályokat!

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek rendelkezniük kell:

  • hatósági jelzéssel,
  • állandó vagy ideiglenes rendszámmal,
  • forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,
  • kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

A 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépeken három betűből és három számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel haladhatnak és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. A 25 km/h sebességnél lassabb gépek, melyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel.

Azok a gépek, melyek a közutat csak ideiglenesen veszik igénybe, zöld rendszámmal kell, hogy el legyenek látva. Ez az ideiglenes rendszám egy „M” betűből és mögötte hat számjegyből áll. A rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is! Fontos, hogy ezek a gépek nem lehetnek képesek 25 km/h sebességnél nagyobb tempóra.

Méretek és szabályok: Mikor kell a sárga villogó?

A mezőgazdasági gépekre speciális előírások vonatkoznak:

  • Szélesség: Nem köti őket a 2,55 méteres korlát; 4,5 méterig kísérőjármű nélkül is közlekedhetnek.
  • Látni és látszani: 3 méteres szélesség felett azonban kötelező a működő sárga villogó használata.
  • Tiszta utak: A gépek nem hordhatnak fel sarat az útra, és kötelesek megakadályozni a rakomány szóródását is.
    Fontos előírás ugyanakkor az is, hogy az utakon megjelenő gépek érvényes hatósági jelzéssel, valamint kötelező biztosítással is rendelkezzenek.

Szeptembertől gyorsabb haladás, könnyebb előzés?

Az idén őszre tervezett KRESZ-változás számos olyan változást is tartalmaz, amely könnyíti a mezőgazdasági járművek mozgását, ugyanakkor új szabályokat is bevezet. Ezekről a gazdáknak és a többi közlekedő félnek egyarént tudnia kell:

  • Megemelt sebességhatár: Lakott területen kívül a traktorok megengedett sebessége 40-ről 60 km/órára emelkedik. (A lassú járműveknél és kerti gépeknél marad a 25 km/órás limit).
  • Záróvonal-átlépés: Az autósok számára fontos változás, hogy a lassú mezőgazdasági gépek előzésekor átléphetik a záróvonalat, amennyiben a manőver biztonságosan végrehajtható.
  • Jobbra tartás: Az új szabály megerősíti azt a  mezőgazdasági gépeknek kötelező lesz az úttest jobb szélére húzódniuk, aktívan segítve a forgalom dinamikáját.

Hadüzenet a sárfelhordásnak: Jönnek a súlyos bírságok

Fentiekkel párhuzamosan a kormány élesebb szabályozással készül reagálni a gazdák és az autósok közötti régi konfliktusra, amely a sárfelhordáshoz kapcsolódik. 

Az új KRESZ-tervezet szerint szilárd burkolatú útra hajtás előtt nemcsak a kerekekről, hanem a vázszerkezetről és a munkagépekről is kötelező lesz eltávolítani a szennyeződést.

  • Kötelező jelzés: Ha a tisztítás nem teljes, a „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” táblákat mindkét irányból ki kell helyezni.
  • Anyagi következmények: A mulasztás a jövőben már nemcsak figyelmeztetést, hanem komoly anyagi következményeket is eredményezhet: a helyszíni bírság 30 000 és 65 000 forint között alakulhat, de bejelentés vagy balesetveszély esetén ez az összeg akár a 300 ezer forintot is elérheti.
  • Tisztítási költség: A közútkezelő az óránként több tízezer forintos gépi takarítási díjat is átháríthatja az üzembentartóra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu