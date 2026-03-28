Változnak a jogosítvány kategóriák is hamarosan - kiket érint

Megújul KRESZ, a szabályokat a modern élethez kell igazítani, folyik a társadalmi egyeztetés. A szeptember 1-jén hatályba lépő új KRESZ minden területen hoz újdonságokat, változnak a sebességhatárok és a jogosítvány eddig jól ismert kategóriái is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 8:54
Fotó: Karnok Csaba
Ötven év után teljes megújuláson megy keresztül a KRESZ. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a szabályoknak alkalmazkodniuk kell a felgyorsult élethez, az új járművekhez és a zsúfoltabb városi közlekedéshez. A mezőgazdasági gépek közúti közlekedésének szabályai hamarosan változhatnak Magyarországon. A készülő KRESZ-módosítás célja, hogy a jelenlegi, sokszor elavult előírásokat a modern gépekhez igazítsa. A tervek érintik a járműkategóriák besorolását és a jogosítványokhoz kapcsolódó jogosultságokat is. 

A készüő KRESZ módosítások érintik a jogosítvány kategóriákat is/Fotó: Mirkó István / MI

Az új szabályozásban a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz - írja a GÉPmax.hu szakportál.  A cikk részletezi a módosításokat: 

  • a „T” kategória (traktor): ez marad a fő kategória a gazdák számára. Továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására. 
  • „B” kategória (Személyautó): A tervezet fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik (a cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele). 

 

A súlyhatár is változik az új jogosítványban

Mint írják, ez fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os reform része), hogy a 

„B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

 Ez elsősorban az alternatív hajtású (elektromos) járművekre vonatkozik az akkumulátorok súlya miatt, de érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is. A cikk kiemeli, hogy a KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel:

  •  37 kW felett: továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE). 
  • Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is - foglalja össze a portál.

Ahogy korábban lapunk is megírta, egy hét alatt több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re – számolt be Lázár János a közösségi oldalán. Több félrevezető álhír is, különösen a gyalogosokat, kerékpárosokat és rollereseket érintő szabályokról - ezeket itt olvashatja.  A közösségi médiában és egyes ellenzéki megszólalásokban „járdán parkoló autók”, „fülhallgatóért büntetett gyalogosok” és „balkáni közlekedési állapotok” víziója rajzolódott ki. A valóság azonban jóval árnyaltabb – és sok szempontból éppen a biztonságot szolgálja - közölték a szakemberek. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

