Változnak a jogosítvány kategóriák is hamarosan - kiket érint

Ötven év után teljes megújuláson megy keresztül a KRESZ. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a szabályoknak alkalmazkodniuk kell a felgyorsult élethez, az új járművekhez és a zsúfoltabb városi közlekedéshez. A mezőgazdasági gépek közúti közlekedésének szabályai hamarosan változhatnak Magyarországon. A készülő KRESZ-módosítás célja, hogy a jelenlegi, sokszor elavult előírásokat a modern gépekhez igazítsa. A tervek érintik a járműkategóriák besorolását és a jogosítványokhoz kapcsolódó jogosultságokat is.

Az új szabályozásban a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz - írja a GÉPmax.hu szakportál. A cikk részletezi a módosításokat:

a „T” kategória (traktor): ez marad a fő kategória a gazdák számára. Továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására.

„B” kategória (Személyautó): A tervezet fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik (a cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele).

A súlyhatár is változik az új jogosítványban

Mint írják, ez fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os reform része), hogy a

„B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

Ez elsősorban az alternatív hajtású (elektromos) járművekre vonatkozik az akkumulátorok súlya miatt, de érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is. A cikk kiemeli, hogy a KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel:

37 kW felett: továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE).

Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is - foglalja össze a portál.

Ahogy korábban lapunk is megírta, egy hét alatt több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re – számolt be Lázár János a közösségi oldalán. Több félrevezető álhír is, különösen a gyalogosokat, kerékpárosokat és rollereseket érintő szabályokról - ezeket itt olvashatja. A közösségi médiában és egyes ellenzéki megszólalásokban „járdán parkoló autók”, „fülhallgatóért büntetett gyalogosok” és „balkáni közlekedési állapotok” víziója rajzolódott ki. A valóság azonban jóval árnyaltabb – és sok szempontból éppen a biztonságot szolgálja - közölték a szakemberek.