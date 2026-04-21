Nekiment a passatos egy másik autónak, majd piroson áthajtva meglógott + videó

Ezúttal négy videó illusztrálja a cserbenhagyó mentalitást; az elsőn Szentendrén rögzített egy furcsa esetet a Bp-i Autósok Közösségének egyik olvasója. Egy Volkswagen Passat (talán ittas vagy telefonozó) sofőrje furcsa manőverekbe kezdett, majd a bal oldalon mellette elhaladó Toyota mellé sodródott, és nekiment az autó oldalának. Utána a vétkes fél a következő kereszteződéshez érve nem állt meg, hanem a piros jelzés ellenére áthajtott a lámpán, és elhagyta a helyszínt. A beküldő beszámolója szerint a károsultat később egy helyi Facebook-csoport segítségével sikerült megtalálni, így van esély arra, hogy az ügynek jogi következménye is lesz.

A második esetnél a 17. kerületben, a Pesti út – Bakancsos utca kereszteződésében járunk, a videóhoz annyit fűz hozzá a vétlen, az ütközést elkerülendő padkázó sofőr, hogy „a hat hónapos Kia Picanto jobb első kereke defektet kapott, és a felnin is látható sérülések keletkeztek. A jármű vezetője a dudálás ellenére megállás nélkül elhagyta a helyszínt.” Szintén Budapesten, de a XV. kerületben történt a harmadik eset: „a BMW-s, mintha ott sem lettünk volna, kikanyarodott elénk. Vészfékezéssel és lehúzódással tudtam elkerülni az ütközést”. Itt sem állt meg a kárt okozó autós, akárcsak negyedik felvételen, mely a III. kerületben játszódik.