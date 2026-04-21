autós hírcserbenhagyásbp-i autósok közösségekárokozás

Nekiment a passatos egy másik autónak, majd piroson áthajtva meglógott + videó

Mutatunk további három olyan esetet is, amikor másnak kárt okoztak, majd sunyin elhajtottak az autósok.

2026. 04. 21. 10:12
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Ezúttal négy videó illusztrálja a cserbenhagyó mentalitást; az elsőn Szentendrén rögzített egy furcsa esetet a Bp-i Autósok Közösségének egyik olvasója. Egy Volkswagen Passat (talán ittas vagy telefonozó) sofőrje furcsa manőverekbe kezdett, majd a bal oldalon mellette elhaladó Toyota mellé sodródott, és nekiment az autó oldalának. Utána a vétkes fél a következő kereszteződéshez érve nem állt meg, hanem a piros jelzés ellenére áthajtott a lámpán, és elhagyta a helyszínt. A beküldő beszámolója szerint a károsultat később egy helyi Facebook-csoport segítségével sikerült megtalálni, így van esély arra, hogy az ügynek jogi következménye is lesz.

A második esetnél a 17. kerületben, a Pesti út – Bakancsos utca kereszteződésében járunk, a videóhoz annyit fűz hozzá a vétlen, az ütközést elkerülendő padkázó sofőr, hogy „a hat hónapos Kia Picanto jobb első kereke defektet kapott, és a felnin is látható sérülések keletkeztek. A jármű vezetője a dudálás ellenére megállás nélkül elhagyta a helyszínt.” Szintén Budapesten, de a XV. kerületben történt a harmadik eset: „a BMW-s, mintha ott sem lettünk volna, kikanyarodott elénk. Vészfékezéssel és lehúzódással tudtam elkerülni az ütközést”. Itt sem állt meg a kárt okozó autós, akárcsak negyedik felvételen, mely a III. kerületben játszódik. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
