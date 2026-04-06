Rekordot döntött a Ford a Nürburgringen

A GT a most futott köridejével a leggyorsabb belső égésű motoros és a leggyorsabb amerikai autó lett a Nordschleifén.

2026. 04. 06. 12:12
Ford GT Nürnburgring Forrás: Ford
A Ford GT lett a leggyorsabb tisztán belső égésű motorral hajtott autó, amely kört futott a Nürburgring Nordschleifén, mivel az MK IV nevű, közúton nem használható csúcsváltozata mindössze 6:15,977 perc alatt teljesítette a 20,8 kilométeres pályát. 

Fotó: Gruppe C Photography/Ford

A ma is megvásárolható autók közül most ez a leggyorsabb, az örökranglistán pedig a harmadik, csak az elektromos Volkswagen ID R (6:5,336 perc) és a Porsche 919 Hybrid Evo (5:19,546 perc) előzi meg – ha Stefan Bellof Porsche 956 versenyautóval futott időmérős körét nem számítjuk 1983-ból (6:11,13 perc). A kék Ford azonban még gyorsabb is lehetett volna, ha a végsebességét a hosszú Döttinger Höhe egyenesben a kedvezőtlen időjárás nem korlátozta volna. Mindenesetre így is sikerült méltó módon megünnepelni a típus 2016-os Le Mans győzelmét a GT3-as kategóriában.

A rekorddöntés azt is jelenti, hogy a Ford visszaszerezte a leggyorsabb amerikai gyártó címét a Nürburgingen, megdöntve a tavaly júniusban az 1250 lóerős, hibrid hajtású Chevrolet Corvette ZR1X által felállított 6:49,275-es köridőt. Meg kell jegyezni, hogy a Ford a Nordschleife veteránját, Frédéric Vervischot alkalmazta a rekorddöntésnél, míg a Corvette-et nem egy profi versenyző, hanem Drew Cattell, egy mérnök vezette. „A Ford GT Mk IV vezetése a Nürburgringen páratlan élmény” – mondta Vervisch. „Ez az autó egy igazi fegyver, a sofőr akaratának valódi kiterjesztése.”

Fotó: Ford

A Mk IV a legutóbbi Ford GT generáció legutolsó változata, amelyet kizárólag versenypályás használatra gyártottak, és a gyártását 67 darabra korlátozták (utalva elődjének 1967-es Le Mans-i 24 órás győzelmére). 3,5 literes dupla turbós V6-os motorja 800 lóerőt képes leadni, amely egy speciálisan kifejlesztett szekvenciális verseny sebességváltón keresztül jut el a hátsó kerekekhez. A GT egy speciális, adaptív versenyfelfüggesztést is kapott, amelyet a Multimatic fejlesztett ki. Még a karosszéria sem egyezik az utcai változatéval, a hosszabb far a kedvezőbb aerodinamikai tulajdonságai miatt került rá.

Fotó: Ford

A Nordschleife leggyorsabb közúti forgalomban is használható autója továbbra is a Forma-1-es motorral hajtott Mercedes-AMG One, amely 6:29,090 perces időt futott 2024-ben. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Novák Miklós avatarja

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

