Forradalmi kézi váltót mutatott be a Ferrari

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Az új 12Cilindri Manuale-ban tért vissza az ikonikus, nyitott kulisszás váltókar 14 év után, de van egy nagy csavar a történetben.

2026. 07. 06. 15:17
12Cilindri manuale
Forrás: Ferrari
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12Cilindri manuale
Fotó: Ferrari

Teljesen automata üzemmódban is vezethető a 12Cilindri Manuale, a Ferrari arra számít, hogy sok tulajdonos ezt használja majd dugóban araszolva vagy nagy sebességnél az autópályán, mivel a hetedik és a nyolcadik fokozat is csak ebben érhető el (a kulisszán csak hat előremeneti fokozatnak volt hely). A gyár által megadott 2,9 másodperces 0-100 km/h-s gyorsulási időt is csak automata üzemmódban lehet reprodukálni, mégpedig rajtautomatika segítségével.

12Cilindri manuale
Fotó: Ferrari

A manuális üzemmód 100 km/h alatt egyszerűen a kuplung lenyomásával és fokozatválasztással aktiválható. A kuplungpedál élethű működése görgők, himbák és csapágyak bonyolult sorozatának eredménye, amelyek egy erős rugóval működnek. Ez a mechanizmus határozza meg a pedálműködés érzetét, ezért a fejlesztésnél kiemelt figyelmet fordított rá a Ferrari. Bár a kiszállítások csak 2027 elején kezdődnek, a Ferrari szerint hogy a Manuale gyakorlatilag már előzetesen elfogyott.

 

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