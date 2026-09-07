Hatékony villanyautóként támadt fel az Audi forradalmi modellje

Fotó: Audi

Belül egy 11,9 colos digitális műszerfal található a 12,8 colos ívelt érintőképernyő mellett, a menetirány-választó kapcsoló a kormányoszlopra került. Ezáltal több hely maradt a középkonzolon a vezeték nélküli töltőpadnak, amely két okostelefon egyidejű töltésére is alkalmas, akár 25 watt teljesítménnyel. Újdonság a Fidlock nevű mágneses rögzítőrendszer, amely lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy olyan dolgokat, mint a pohártartók és a töltőkábel-táskák, az utastérben és a csomagtartóban erre a célra szolgáló pontokra pattintsanak. Aki lelkes kerékpáros, talán már ismeri ezt a technológiát, de az Audi azt állítja, hogy az A2 e-tron az első szériaautó, amelyben megtalálható. Igaz, a Dacia is kínál hasonlót a saját fejlesztésű Youclip rögzítési rendszerével.

Fotó: Audi

Az A2 e-tron tengelytávja ugyanúgy 2770 mm, mint az azonos platformra épülő Q4 e-troné, így a hátsó lábtérnek jónak kellene lennie, de míg a nagy testvér 520 literes csomagtartót kínál, az A2 csak 396 litert tud felmutatni. Ebben a tekintetben a Renault Mégane E-tech-től (440 liter) is lemarad a legkisebb Audi, de megelőzi a Volkswagen ID.3 Neót (385 liter) és a Volvo EX30-at (318 liter).