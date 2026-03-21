Bayer Zsolt: Ezt biztosan Ionescu írja

2026. 03. 21. 19:26
1944. március 19-én Németország megszállta Magyarországot. Volt neve is a megszállásnak – nehogy már megszállásnak hívják, az olyan hülyén hangzik! –, elnevezték hát Margarethe hadműveletnek. Mennyivel szebb így, igaz?

2026. március: az 1944-es német megszállás 82. évfordulójának előestéjén Németország külügyminisztere, Joachim von Ribbentrop – jaj, nem, bocs, már nem úgy hívják, hanem Johann Wadephul, megfenyegette Magyarországot. „A német külügyminiszter nyíltan, mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben. Azt várta el gyakorlatilag, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, fogadjuk el a szankciókat, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek”.

Ó, kedves Joachim – bocs! Johann! –, hát ezt már ismerjük! De azért, ha lesz egy kis időd a saját hazád tönkretétele közben, tedd már meg, hogy részletezed kicsit, mik lennének azok a nagyon súlyos következmények? Idekülditek a 2. Német LMBTQ-dandárt?

Aztán 2026. március 20-án egy ukrán csíra, bizonyos Heorhij Tikhij is kinyitotta a száját: „Heorhij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője csacsogott arról, hogy neki «elég komoly aggályai vannak a közelgő magyarországi választások átláthatóságával» kapcsolatban. Úgyhogy ő biz’ isten felajánlja, hogy akár «önként jelentkezőket» is küldene választási megfigyelőként. Hiszen valakinek ellenőriznie kell a magyarországi választások tisztaságát, nemdebár?” (Pesti Srácok szíves közlése)

Te Heorhij (pár éve még Georgij), vannak neked emlékeid, mik is azok a választások?

És ez még csak úgy öt nap termése.

Feszülten várjuk, hogy Észak-Korea, teljes egyetértésben a Z-generáció erre fogékony, agyhalott tagjaival kiadjon egy nyilatkozatot, miszerint Magyarország egy diktatúra. És várjuk Kuba legfrissebb statisztikai kimutatását, hogy a kubai életszínvonal (is) elhagyta a magyart. Ezt a statisztikát idehaza majd a Tisza, a Momentum, a kétfarkú (kár, hogy mind a kettő olyan kicsi és puha) pártok prominensei fogják ismertetni és helyeselni, szoros szövetségben Kéri L. Pöccsel meg a Szabó Andrea szociológussal és „szakértő” csapatával.

Ionescu írja ezt az egészet.

Ha esetleg tévednék, és mégsem ő, akkor nagyon nagy a baj…

 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
