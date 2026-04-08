Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Bayer Zsolt blogja

A polgármester válasza

Olvassák el a polgármester válaszát. Irigylem az eleganciáját és a higgadtságát.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
nógrádi zoltántisza pártmórahalom 2026. 04. 08. 20:02
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gazember elment Mórahalomra, és úgy gondolta, ez a megfelelő alkalom, hogy a város polgármesterét rágalmazza mindennel, ami a sötét, sátáni lelkében és a megrohadt agyában megszületett.

Nógrádi Zoltánt nagyjából huszonöt éve ismerem. Becsületes, családszerető, tisztességes ember. Aki őt rágalmazza, különösképpen pedofíliával, az egy szemétláda. Vagyis egy magyarpéter. Vagyis egy erőszaktevő pederaszta, akinek mindegy, csak száraz legyen. Az ilyeneket el kell takarítani.

Alább pedig olvassák el a polgármester válaszát. Irigylem az eleganciáját és a higgadtságát.

Hajrá, Nógrádi Zoltán, hajrá, Mórahalom!

***

E levelet magánemberként írom.

A Tisza Párt minden polgármestert megfenyegetett. Abban az esetben, ha kifejezésre merik juttatni a politikai nézeteiket, kormányra kerülése esetén az adott polgármestertől megvonja a partnerséget, tehát a településtől az „együttműködést”.

Tisztelt Mórahalmiak!
Kedves Homokhátság!

Nagycsütörtökön városunkban „vendégszerepelt” Magyar Péter. Közel egyórás gyűlöletbeszédében folyamatosan engem rágalmazott, vádolt, sértegetett a szülőföldemen, a szülővárosomban.

A beszédből sütött a gyűlölet, sütött az, hogy bántani, rágalmazni, sértegetni akart. Tette mindezt úgy, hogy megvédeni nem tudtam magamat, mert a mikrofon hangereje mindent elsöpört.

Minősített! Tolvajnak nevezett, pedofilnak, kiskorú gyermekek megrontásával vádolt, összefüggésbe hozott a maffiával, a szovjet rabló katonákkal, arany WC-vel. Kijelentette, hogy hagytam megfagyni télen rászorultakat, s nem segítettük tűzifával a fagyoskodókat.

Kérdezem! Ebben a gyűlöletvilágban közel 60 évesen mindezt el kell tűrnöm? Ennyit ér az életem?

Ha a polgármesteri pozíciót, s az általa végzett több évtizednyi munkát így lehet minősíteni, sérteni, akkor ez az ítélet a Városról és a Térségről is?

Kérdezem a Homokhátság lakóit: Ennyit ér az életünk? Ennyit ér a sok évtizednyi munka, teremtés?

Kérdezem a mórahalmiaktól: Ennyit ér 32 év szolgálata, küzdelme, a közös munkák minden eredménye?

A „vendégünk” szerint analfabéta vagyok. Nem tudom elolvasni a TISZA programját, mert sok benne a betű, s kevés a kép.

Valóban nem vagyok budai gazdag polgárcsalád leszármazottja. Egy egyszerű, dolgos, becsületes tanyai parasztember fia vagyok, aki minden erejét összeszedte, hogy taníttathasson.
Erre büszke vagyok. Vállalom!
Az őseim ezen a tájon dolgoztak, építettek, értéket teremtettek. Ezt tanultam én is Tőlük. Építeni akartam, s építettem is. Álmaim és imáim Mórahalomról és a Homokhátságról szólnak. Van sok rossz tulajdonságom és sok hibám, de mindig kerestem mások javát, s a megoldásokat a közös problémákra.

Vallom: A gyűlölet nem teremt. A gyűlöletre nem lehet emberséges hazát építeni. Ezekben a vészterhes időkben a gyűlölet a közös ügyeink ellen hat. A gyűlöletre Magyarországon, a Homokhátságon, Mórahalmon nincs idő.

Ha a gyűlölködésnek az a célja, hogy félelmet keltsen, akkor az súlyos hiba!

Mi itt, a Homokhátságon nem félünk. A történelem viharaiban már meggyötörtek bennünket, de büszkén és erősen túléltük. Az újkori félelemkeltőktől sem félünk. Nem vagyunk sem gyávák, sem ostobák. Többgenerációnyi parasztpolgári bölcsességet viszünk tovább magunkban vidéki létünk során.

S végül egy jó tanács.
A „vendégeinknek” azt üzenjük: mielőtt gyaláznak bennünket, ismerjenek meg minket! A szónok ne álljon ki felkészületlenül beszélni. Tanulja meg a polgármester nevét, mielőtt sértegeti. Ne dobálózzon politikai frázisokkal, mert „nálunk egy kiásott krumpliveremnek több becsülete van, mind száz feleslegesen kimondott szónak.” Ne erőlködjön, inkább tisztelje azt a földet, amelyre lépett.

Aki győzelemre készül, annak nincs szüksége gyűlöletre, hanem inkább alázatra. Aki magabiztos, aki nem fél, az nem kiabál.

S végül: tiszteld a világot, mert ahogyan szolgálod azt, úgy fog a világ is tisztelni téged.

Mórahalom, 2026. április 7.

Nógrádi Zoltán, magánember

Bortókép: Nógrádi Zoltán (Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

J. D. Vance útját barátság érlelte

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkampány

A történelemnek sose lesz vége

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer

Egyszer már elzavarták

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu